Terremoto de 6.2 sacude Alaska HOY: ¿Hay alerta de tsunami para Perú este jueves 3 de septiembre? Marina de Guerra se pronuncia

Fuerte sismo de 6.2 se registró frente a las costas de Alaska este jueves 3 de septiembre. Revisa los detalles del movimiento y el reporte de la Marina de Guerra ante un posible tsunami en Perú.

Marina de Guerra aclara si habrá riesgo de tsunami tras fuerte temblor en Alaska | Composición Wapa - Difusión

Marina de Guerra aclara si habrá riesgo de tsunami tras fuerte temblor en Alaska | Composición Wapa - Difusión

Un fuerte movimiento sísmico fue registrado durante este jueves 3 de septiembre en Alaska, Estados Unidos, generando inquietud por la posibilidad de que el evento pudiera ocasionar variaciones en el nivel del mar y afectar a otros territorios ubicados en el océano Pacífico, entre ellos el Perú.

Según los datos reportados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el evento alcanzó inicialmente una magnitud de 6.2 Mw y tuvo su origen en el mar, a aproximadamente 65 millas al suroeste de Nikolski, Alaska. El movimiento se produjo a una profundidad cercana a las 48 millas, unos 78 kilómetros. ¿Qué dijo la Marina de Guerra ante un posible tsunami?

¿El sismo de Alaska genera alerta de tsunami en Perú?

Tras conocerse el fuerte movimiento telúrico, surgió la duda sobre si este podría ocasionar un tsunami con impacto en la costa peruana. Ante ello, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú realizó la evaluación correspondiente.

Reporte de la Marina de Guerra

La entidad informó que el terremoto registrado en Alaska no genera tsunami en el litoral peruano, por lo que no existe, hasta el momento, una alerta para las localidades ubicadas frente al océano Pacífico.

La DHN realiza un monitoreo permanente de los terremotos registrados tanto en territorio nacional como en diferentes partes del mundo, especialmente cuando estos ocurren en zonas marítimas y podrían producir alteraciones capaces de representar algún peligro para las costas peruanas.

De esta manera, pese a la magnitud del movimiento ocurrido en Alaska, las autoridades peruanas descartaron que el evento represente una amenaza de tsunami para el litoral nacional durante este jueves 3 de septiembre.

USGS reporta terremoto de magnitud 6.3 en Alaska este 3 de septiembre

Posteriormente, el Servicio Geológico de Estados Unidos actualizó la información relacionada con el movimiento telúrico y reportó una magnitud de 6.3. El terremoto ocurrió este jueves 3 de septiembre de 2026 en las inmediaciones de Nikolski, una localidad ubicada en Alaska.

El USGS identificó el evento como M 6.3 - 84 km SSW of Nikolski, Alaska, estableciendo que el epicentro se localizó aproximadamente a 84 kilómetros al sur-suroeste de dicha localidad.

De acuerdo con la actualización del organismo estadounidense, el terremoto se produjo a las 11:17 horas, según el horario local, y presentó una profundidad de 35 kilómetros. El epicentro fue ubicado en las coordenadas 52,258° N y 169,409° W.