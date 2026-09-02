¡ATENCIÓN! Metropolitano AMPLÍA su ruta y conectará con la Línea 1 en la Vía Expresa Grau: conoce cuál será el recorrido y desde cuándo inicia

Se realizaron pruebas en la Vía Expresa Grau para extender el Metropolitano . Conoce desde qué fecha conectará el servicio con la Línea 1 del Metro de Lima.

Metropolitano ampliará su ruta hasta Vía Expresa Grau y conectará con la Línea 1 | Composición Wapa - difusión

Metropolitano ampliará su ruta hasta Vía Expresa Grau y conectará con la Línea 1 | Composición Wapa - difusión

¡ATENCIÓN! El Metropolitano se prepara para ampliar su recorrido y conectar Carabayllo con la Vía Expresa Grau, donde tendrá conexión con la Línea 1 del Metro de Lima. La nueva ruta comenzará a operar desde octubre y busca facilitar el traslado entre el norte y el centro de la capital. Entérate cuándo iniciará, cuál será el recorrido y cómo funcionará esta nueva conexión.

Como parte de las acciones previas a su puesta en marcha, los buses troncales ya realizan viajes de prueba sin pasajeros por este nuevo tramo, que comprende aproximadamente 2,8 kilómetros.

Pruebas del nuevo recorrido del Metropolitano

Desde este lunes, los buses del Metropolitano comenzaron a circular en el nuevo tramo de 2,8 kilómetros. La supervisión del ensayo estuvo a cargo del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, acompañado por David Hernández, presidente de la ATU, y Edgar Lara, gerente de EMAPE.

El nuevo tramo enlaza la Estación Central del Metropolitano con la estación Grau de la Línea 1 del Metro de Lima. Estas pruebas son esenciales para asegurar que los carriles exclusivos cumplan con los requisitos técnicos y de diseño, garantizando el correcto funcionamiento de los equipos.

¿Desde cuándo estará disponible el nuevo trayecto para pasajeros?

El alcalde indicó que las pruebas sin pasajeros finalizarán el 30 de septiembre, seguido por una fase de operación de prueba con usuarios entre octubre y noviembre. Se espera que en diciembre el servicio esté completamente operativo, similar a las demás estaciones del Metropolitano.

Este corredor cuenta con tres estaciones intermedias casi completadas: Abancay, Andahuaylas y Parinacochas. Esta última incluye dos estructuras separadas, una para cada dirección. Además, se está construyendo una estación de transferencia en la estación Grau del Metro, permitiendo a los usuarios conectar fácilmente sus viajes.