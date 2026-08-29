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Elecciones Municipales ¿CAMBIO tu LOCAL de VOTACIÓN? ONPE acaba de habilitar enlace: LINK AQUÍ

La ONPE ha abierto la plataforma oficial para verificar tu lugar de votación y si has sido elegido como miembro de mesa para las ERM 2026.

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    ELECCIONES 2026: ¿Cambió tu lugar de votación? La ONPE habilita consulta para las ERM 2026, revisa el enlace
    Elecciones Municipales ¿CAMBIO tu LOCAL de VOTACIÓN? ONPE acaba de habilitar enlace: LINK AQUÍ

    ¡ATENCIÓN, ELECTOR! La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha activado su plataforma en línea para que los ciudadanos verifiquen dónde votarán en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, programadas para el domingo 4 de octubre.

    Al ingresar tu número de DNI, podrás consultar tu lugar de votación y saber si fuiste elegido como miembro de mesa.

    ¿Cómo averiguar tu local de votación para las ERM 2026?

    La ONPE ha habilitado su plataforma oficial para que los ciudadanos conozcan con anticipación dónde deberán acudir a votar. Para consultar, sigue el enlace oficial:

    ENLACE PARA CONSULTAR TU LUGAR DE VOTACIÓN

    Una vez en la plataforma, deberás:

    • Ingresar tu número de DNI.
    • Completar los datos que el sistema solicita.
    • Verificar el local de votación asignado para las elecciones del 4 de octubre.

    La ONPE recordó que el local de votación será el asignado en el distrito que aparece en el DNI al cierre del padrón electoral.

    Consulta tu local de votación para las ERM 2026: LINK oficial de ONPE para saber dónde votar el 4 de octubre.
    Consulta tu local de votación para las ERM 2026: LINK oficial de ONPE para saber dónde votar el 4 de octubre.

    ¿Es posible conocer si eres miembro de mesa?

    Sí, a través de la misma plataforma de consulta, también puedes verificar si has sido elegido como miembro de mesa, titular o suplente.

    El proceso es el mismo: ingresa tu número de DNI y consulta el resultado que el sistema ofrece.

    La ONPE también ha publicado la lista de instituciones, tanto públicas como privadas, que se usarán como locales de votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

    ¡IMPORTANTE! Ser miembro de mesa es obligatorio y hay multa si no asistes

    Ser miembro de mesa conlleva responsabilidades significativas durante la jornada electoral.

    Entre sus principales tareas están:

    • Instalar y organizar la mesa de sufragio.
    • Verificar la documentación electoral.
    • Facilitar el proceso de votación.
    • Realizar el conteo de votos.
    • Participar en el escrutinio.
    • Llenar correctamente las actas electorales.

    La ONPE indicó que aquellos que cumplan con sus funciones y asistan a las capacitaciones recibirán un pago de S/165.

    Por otro lado, los que no se presenten sin justificación como miembros de mesa podrán recibir una multa de S/275, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

    ¿Quiénes tienen la posibilidad de excusarse de ser miembros de mesa?

    La normativa electoral considera algunas situaciones que permiten excusarse.

    Estas incluyen:

    • Problemas de salud.
    • Embarazo con recomendación médica.
    • Discapacidad.
    • Limitaciones físicas.

    Quienes se encuentren en estas situaciones deberán presentar la documentación adecuada y cumplir con los plazos que establecen las autoridades electorales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Elecciones Municipales ¿CAMBIO tu LOCAL de VOTACIÓN? ONPE acaba de habilitar enlace: LINK AQUÍ
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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