Hugo García SE CANSA y toma RADICAL DECISIÓN tras reacciones de su madre a comentarios en contra de Isabella Ladera

Hugo García tomó una radical decisión luego de las reacciones de su madre a los comentarios en contra de Isabella Ladera y sorprendió a sus seguidores.

Hugo García decidió actuar tras las reacciones de su madre a las críticas contra Isabella Ladera | Composición Wapa - Instagram

Hugo García decidió actuar tras las reacciones de su madre a las críticas contra Isabella Ladera | Composición Wapa - Instagram

Hugo García reaccionó ante los rumores sobre una supuesta mala relación entre su madre, Fabiola Silva, e Isabella Ladera. Las especulaciones surgieron luego de que se difundieran los ‘likes’ que la progenitora del exchico reality realizó en redes sociales. En medio de los comentarios, Hugo tomó una decisión radical para demostrar cómo es realmente el vínculo entre ambas y sorprendió a sus seguidores.

Hugo García toma radical decisión para demostrar la relación de su madre con Isabella Ladera

Los rumores comenzaron luego de que usuarios de redes sociales detectaran los ‘likes’ que Fabiola Silva había dejado en algunas publicaciones. Parte de estas interacciones fueron consideradas por los internautas como mensajes favorables hacia la abuela de Koa que, indirectamente, cuestionarían a Isabella Ladera.

Madre de Hugo García reacciona a comentarios contra Isabella Ladera

Las reacciones provocaron especulaciones sobre una posible incomodidad entre la madre de Hugo García y su pareja. Incluso surgieron versiones sobre una supuesta tensión familiar mientras la pareja se encuentra en Miami.

En medio de esta situación, Hugo García optó por mostrar una imagen que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. En la fotografía publicada en sus historias de Instagram aparece frente a un espejo junto a Fabiola Silva e Isabella Ladera.

Hugo García se luce con su madre e Isabella Ladera

La modelo venezolana sostiene en brazos al pequeño Koa, mientras los tres aparecen sonrientes frente a la cámara. La escena fue compartida por Hugo en medio de los comentarios que cuestionaban la relación entre su madre y su pareja.

La imagen publicada por Hugo García contradice las especulaciones que surgieron en redes sociales sobre una posible enemistad entre Fabiola Silva e Isabella Ladera. La presencia de ambas en una misma imagen familiar muestra que mantienen contacto pese a los comentarios generados por las interacciones de la madre del exchico reality.

Con esta publicación, Hugo García dejó ver parte de la dinámica familiar que mantiene junto a Isabella Ladera y su madre, sin realizar una declaración directa sobre los cuestionamientos que circularon en redes sociales.

La fotografía también coincide con una nueva etapa para la pareja tras el nacimiento de su hijo Koa. La presencia de Fabiola Silva junto a ellos refleja que continúa formando parte de los momentos familiares del exchico reality y la modelo venezolana.