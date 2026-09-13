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¡EN PLENA BODA! Hugo García sorprende con IMPENSADOS mensajes mientras su ex Mafer Neyra se casaba: "Sé feliz"

Hugo García generó revuelo al publicar inesperados mensajes mientras Mafer Neyra celebraba su boda con Ernesto Cabieses: ¿qué quiso decir?

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    Hugo García deja en shock con sus mensajes durante boda de Mafer Neyra | Composición Wapa - Instagram - Threads
    ¡EN PLENA BODA! Hugo García sorprende con IMPENSADOS mensajes mientras su ex Mafer Neyra se casaba: "Sé feliz"

    Mientras Mafer Neyra vivía uno de los días más importantes de su vida al unir su vida con Ernesto Cabieses, Hugo García llamó la atención en redes sociales con publicaciones que generaron diversas especulaciones. El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ compartió mensajes durante la misma jornada en que su expareja celebraba su matrimonio. ¿Qué publicó el modelo?

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    Hugo García sorprende con mensajes durante el matrimonio de Mafer Neyra

    La actividad de Hugo García en redes sociales coincidió con la fecha elegida por Mafer Neyra para convertirse en esposa de Ernesto Cabieses. Este sábado 12 de septiembre, el exchico reality utilizó primero su perfil de Instagram para realizar una publicación que rápidamente generó comentarios entre sus seguidores: “Por fin llegó el día. 12.09″.

    Hugo García manda inesperados mensajes durante boda de Mafer Neyra
    Hugo García manda inesperados mensajes durante boda de Mafer Neyra

    El mensaje estuvo acompañado por un emoji de corazón y, posteriormente, García volvió a pronunciarse a través de Threads. En esta segunda plataforma dejó un breve, pero llamativo deseo que nuevamente despertó la curiosidad de los usuarios: “Sé feliz”.

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    La coincidencia temporal entre estas publicaciones y la boda de Mafer Neyra no pasó inadvertida en redes sociales. La modelo celebraba su matrimonio con Ernesto Cabieses, su pareja desde hace más de cinco años, mientras que su expareja realizaba estas publicaciones que terminaron alimentando las especulaciones.

    El creador de contenido Ric la Torre también reparó en los mensajes del modelo y decidió compartir capturas de ambas publicaciones. Su reacción reflejó la sorpresa que le generaron las palabras de García. “¿Para qué sube eso?, ¿Qué le pasa?“.

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    Mafer Neyra celebró su boda con Ernesto Cabieses en Lima

    En paralelo a las publicaciones de Hugo García, Mafer Neyra se encontraba celebrando su matrimonio con Ernesto Cabieses. La ceremonia civil se realizó este sábado 12 de septiembre en Lima y posteriormente los recién casados compartieron una celebración de carácter privado junto a familiares y amistades cercanas.

    La creadora de contenido había mostrado parte de la preparación para esta fecha especial a través de sus redes sociales. Un día antes de la ceremonia, se instaló en el hotel Marriott, donde comenzó a organizar los últimos detalles antes de dirigirse al lugar de su boda.

    Para la ocasión, Neyra apostó por un vestido blanco de encaje, sin mangas y con una cola discreta. Durante la ceremonia también llevó una delicada capa transparente que complementó su look nupcial y sostuvo un bouquet de estilo moderno.

    Mafer Neyra lució exclusivo diseño
    Mafer Neyra lució exclusivo diseño

    Uno de los momentos más especiales ocurrió cuando la influencer hizo su ingreso acompañada de su padre, quien la llevó hasta el lugar donde la esperaba Ernesto Cabieses para dar inicio a la ceremonia.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡EN PLENA BODA! Hugo García sorprende con IMPENSADOS mensajes mientras su ex Mafer Neyra se casaba: "Sé feliz"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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