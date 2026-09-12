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Magaly AL BORDE de la angustia revela que recibió ATERRADORA AMENAZA contra su hijo: "Sabían que mi hijo estaba..."

Magaly Medina contó que los delincuentes conocían que su hijo había regresado a Lima y hasta tenían datos sobre sus movimientos, algo que la alarmó profundamente.

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    Magaly AL BORDE de la angustia revela que recibió ATERRADORA AMENAZA contra su hijo: "Sabían que mi hijo estaba..."
    Magaly Medina recibió amenazas contra su hijo | Composición Wapa - Captura de pantalla
    Magaly AL BORDE de la angustia revela que recibió ATERRADORA AMENAZA contra su hijo: "Sabían que mi hijo estaba..."

    Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre un delicado episodio que encendió sus alarmas y que, según contó, también podría comprometer la tranquilidad de sus seres queridos. La periodista reveló que recientemente recibió un mensaje intimidante vinculado con su hijo, situación que decidió hacer pública mientras busca tomar medidas para proteger tanto su integridad como la de su entorno.

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    Magaly Medina recuerda las amenazas contra su hijo que recibió por el caso Jefferson Farfán

    La conductora contó que, durante el periodo en el que todavía tenía pendiente el pago de la reparación civil a Jefferson Farfán, comenzó a recibir mensajes amenazantes. Según relató, esta situación terminó después de que cumpliera con cancelar los 350 mil soles correspondientes a la ‘Foquita’.

    No obstante, aquel episodio dejó en ella un recuerdo especialmente inquietante. La periodista explicó que quienes enviaban las amenazas aparentemente manejaban información sobre los movimientos de su hijo, pese a que este no suele estar expuesto públicamente.

    “En ese tiempo, mi hijo había acabado de llegar de vacaciones de Europa y ellos tenían datos de dónde se movía mi hijo. Nadie sabía, más que mi entorno pequeño y cercano, porque mi hijo no está expuesto. Sabían que mi hijo estaba en Lima”, contó visiblemente preocupada.

    Magaly Medina denuncia nuevas amenazas y refuerza su seguridad

    Durante su entrevista de este viernes 11 de septiembre con ATV Noticias, Magaly Medina confirmó que el reciente mensaje intimidatorio ya fue puesto en conocimiento de las autoridades. Sin embargo, manifestó su preocupación porque, hasta el momento, considera que no ha recibido la respuesta policial que esperaba ante la gravedad de lo ocurrido.

    El mensaje que recibió contenía una serie de advertencias y aseguraba que un grupo tendría identificados sus movimientos, además de mencionar a su esposo y exigirle que contara con un seguro de un millón de dólares.

    “Tenemos identificados todos los pasos, somos un grupo debidamente entrenado y sofisticado. El secuestro del señor minero Jenss Lara es una muestra de nuestro sello; somos profesionales, así que, por favor, al momento de su inminente captura en las próximas horas, días o meses, tenga el seguro solicitado con un millón de dólares. Conocemos todos sus pasos y lugares frecuentes, lo de su seguridad y de su esposo Zambrano”, fue el mensaje que recibió.

    La periodista explicó que decidió presentar la denuncia inmediatamente después de conocer el contenido de la amenaza y acudió acompañada por sus abogados. También señaló que inicialmente recibió información sobre la posibilidad de rastrear la procedencia del mensaje, aunque posteriormente le indicaron que era necesario contar con autorización fiscal.

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    “Los hice públicos y los denuncié ese mismo día. Como está en flagrancia y fui con mis abogados, me dijeron que se podía geolocalizar. Luego me dijeron que no porque necesitaban la orden de un fiscal”, sostuvo.

    Ante este escenario, la conductora aseguró que ha tomado precauciones adicionales y reforzado las medidas de seguridad a su alrededor. Aun así, reconoció que una situación de esta naturaleza genera temor, especialmente cuando involucra la protección de toda una familia.

    “Es terrible. Tienes que tratar de proteger a todos. Nosotros hemos incrementado nuestra seguridad; tenemos la manera de hacerlo. Cuando te quieren matar en Perú, te matan. Te ponen una bomba en el camino”, añadió.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly AL BORDE de la angustia revela que recibió ATERRADORA AMENAZA contra su hijo: "Sabían que mi hijo estaba..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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