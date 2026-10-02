Tula Rodríguez NO ACEPTA darle a su hija la extensión de su TARJETA de CRÉDITO y aclara el FUERTE motivo de su decisión: "En qué está gastando"

Tula Rodríguez contó la inesperada decisión que tomó con el dinero de su hija Valentina, quien se encuentra estudiando en Estados Unidos. ¿Qué la llevó a hacerlo?

Tula Rodríguez sorprendió al contar cómo decidió manejar el dinero de su hija Valentina mientras ella se encuentra en Estados Unidos por motivos académicos. La conductora explicó que prefirió no darle acceso a una tarjeta de crédito pese a tener la posibilidad de solicitar una adicional. Su decisión estuvo relacionada con la forma en que quería que su hija administrara sus gastos durante su estadía en el extranjero. La figura televisiva también reveló qué método eligió finalmente y cómo puede conocer los movimientos realizados.

¿Por qué Tula Rodríguez no quiso darle una tarjeta de crédito a su hija?

La conductora de ‘Mande quien mande’ habló sobre la crianza y las decisiones que ha tomado como madre durante una conversación en su podcast ‘Pitukoneras’. En medio del diálogo, recordó los preparativos que realizó antes de que Valentina viajara a Estados Unidos para continuar con sus estudios.

Tula contó que, antes de que su hija partiera al extranjero, buscó orientación para determinar cuál sería la manera más conveniente de proporcionarle dinero mientras estuviera fuera del país. Entre las sugerencias que recibió estuvo la posibilidad de solicitar una tarjeta adicional vinculada a su propia línea de crédito.

“Me dijeron que le saque una tarjeta de crédito, un duplicado, es lo que yo debería haber hecho. Yo tengo una línea de crédito importante”, relató la conductora al recordar la recomendación que le hicieron.

Sin embargo, Tula decidió analizar con mayor detenimiento esa opción antes de ponerla en práctica. La actriz explicó que su preocupación no tenía que ver con desconfiar de su hija, sino con la posibilidad de que disponer de una tarjeta de crédito pudiera facilitarle realizar compras sin tener un límite tan concreto.

“Yo decía: ‘Dios mío, ayúdame a tomar una buena decisión’, no porque yo no confiara en que ella iba a tomar una buena decisión sino en la tentación de que ella tenga en sus manos una tarjeta de crédito para usarla a su libre albedrío”, explicó la actriz.

Ante esta situación, la conductora terminó inclinándose por una alternativa que le permitiera a Valentina disponer de dinero, pero al mismo tiempo mantener un registro de las operaciones realizadas.

¿Cómo controla Tula Rodríguez los gastos de su hija en Estados Unidos?

En lugar de una tarjeta de crédito, Tula decidió que su hija viajara con una tarjeta de débito. Según explicó, ella se encarga de realizar depósitos en la cuenta para que Valentina pueda utilizar ese dinero en sus compras y otros gastos mientras permanece en Estados Unidos.

Esta modalidad también le permite a la presentadora recibir información sobre cada movimiento efectuado con la tarjeta. De acuerdo con su explicación, las operaciones quedan registradas y las notificaciones llegan directamente a su correo electrónico.

“Te vas con una de débito… Yo le envío dinero y todas las transacciones que ella hace me llegan a mí al correo. No es porque quiera tener controlada a mi hija sino porque tengo que saber en qué ella está gastando”, agregó explicando su decisión.