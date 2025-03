Luego de que se filtrara un audio comprometiéndolo, Christian Cueva decidió enfrentar la situación y pedir disculpas a la hija de Pamela López. El futbolista admitió que no ha sido el mejor ejemplo y expresó su arrepentimiento. ¿Qué dijo? Conoce aquí todos los detalles.

Christian Cueva le pide perdón a la hija mayor de Pamela López

Tras las revelaciones de Pamela López en ‘El Valor de la Verdad’, Christian Cueva decidió hablar. El futbolista reconoció que en el pasado no siempre actuó de la mejor manera con la hija de su expareja, pero dejó claro que siente un cariño especial por ella.

Christian Cueva, quien fue parte de la vida de la hija mayor de Pamela López desde su infancia, aseguró tenerle aprecio. Además, intentó aclarar el episodio en el que fue señalado por marcar diferencias entre ella y sus hijos biológicos.

“El sentimiento no se va de la noche a la mañana, de repente en un momento de mi vida me ganó el impuso, la cólera. No tengo nada en contra de ella”, dijo el jugador de fútbol en el podcast de Carlos Vílchez y Carloncho.

El popular ‘Aladino’ admitió que no siempre estuvo a la altura del rol de padre para la hija mayor de Pamela López. A pesar de ello, le expresó sus mejores deseos en esta nueva etapa de su vida rumbo a su futuro profesional.

“Creo yo que la vida le dé felicidad y triunfos. Le deseo lo mejor, en todo porque yo he estado en sus momentos. La he apoyado en todo. No fui la figura paterna perfecta, pero hice todo lo que estuvo en mí”, sentenció.

El pelotero expresó su pesar por la participación de la joven en ‘El Valor de la Verdad’, considerando que su enfoque debería estar en sus estudios y no en la controversia mediática. Además, destacó el fuerte lazo que une a sus hijos con su hermana mayor, asegurando que su relación es inquebrantable.

Christian Cueva buscó el perdón de Pamela López en la iglesia

Pamela López reveló que Christian Cueva solía acudir a la iglesia cada vez que su nombre aparecía en escándalos de infidelidad. Según su testimonio, el futbolista veía en la fe una oportunidad para obtener su perdón, luego de ser vinculado con figuras del espectáculo, entre ellas Pamela Franco.

La expareja del deportista aseguró que Cueva intentaba salvar su relación a toda costa y evitar la ruptura de su familia. Cuando se quedaba sin argumentos para justificar sus acciones, recurría a su pastor en busca de guía espiritual, con la esperanza de enmendar sus errores.