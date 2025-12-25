Wapa.pe
Baba Vanga y su profecía más aterradora para el 2026 que ha preocupado al mundo

Magaly Medina NO SE RINDE y prepara su receta de pavo navideño, pero desata las burlas: "Se lo prepararé a mi enemigo"

Magaly Medina relanzó su famosa receta de pavo navideño, desatando nuevamente la polémica horas antes de la cena de Nochebuena.

    Magaly Medina NO SE RINDE y prepara su receta de pavo navideño, pero desata las burlas: "Se lo prepararé a mi enemigo"
    Magaly Medina NO SE RINDE y prepara su receta de pavo navideño, pero desata las burlas: "Se lo prepararé a mi enemigo"

    A pocas horas de la cena navideña, Magaly Medina decidió relanzar su famosa receta de pavo y volvió a colocarse en el centro de la polémica. La periodista retomó un paso a paso que arrastra cuestionamientos desde su primera publicación en 2019. Aunque aseguró haber mejorado la preparación, los usuarios recordaron las malas experiencias previas. Una vez más, la receta se viralizó más por las críticas que por el sabor.

    Magaly Medina no escapa de las críticas por su receta del pavo navideño

    Magaly Medina decidió sorprender durante la noche previa a Navidad, cuando decidió publicar, casi a la medianoche, un nuevo video con su famosa receta de pavo. La conductora optó por repetir el paso a paso del platillo, pese a las críticas que arrastra desde años anteriores y al poco margen de tiempo para que alguien pudiera aplicarlo esa misma noche.

    El intento no es nuevo. En 2019, la periodista ya había compartido esta preparación en YouTube, logrando una rápida viralización. Sin embargo, el interés no estuvo ligado al éxito culinario, sino a la polémica que se generó entre quienes siguieron sus indicaciones.

    Con el paso del tiempo, varios usuarios relataron resultados poco favorables. Algunos aseguraron que la carne quedó seca, otros reclamaron por la falta de sabor y no faltaron quienes criticaron el exceso de condimentos, lo que terminó marcando negativamente la fama de la receta.

    Lejos de ignorar esos antecedentes, Medina reapareció este 2025 en TikTok y decidió enfrentar las burlas con ironía. “¿Qué pensaban? ¿Que no iba a malograr otro pavo? Aquí está la receta más buscada del YouTube. Es la receta que tradicionalmente he hecho todos los años. A excepción de la receta fea”, expresó al inicio del video, dejando clara su postura frente a los comentarios.

    Durante el clip, la conductora explicó nuevamente el proceso completo, desde la preparación de la salmuera hasta el horneado final, asegurando que esta vez el pavo quedaría jugoso. Al cierre del video, mostró un ave dorada y bien presentada, que visualmente parecía superar a versiones anteriores.

    Aun así, la reacción en redes no se hizo esperar. Los comentarios irónicos dominaron la publicación, recordando viejas experiencias y cuestionando el horario elegido para el tutorial. “Qué bueno que lo subes cuando ya toditas están cenando jajajajja” y “Tía Maga, gracias. Se lo prepararé a mi enemigo” fueron algunas de las frases que se viralizaron, confirmando que la polémica sigue siendo parte inseparable de su receta navideña.

    Magaly Medina NO SE RINDE y prepara su receta de pavo navideño, pero desata las burlas: "Se lo prepararé a mi enemigo"
