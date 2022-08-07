La presentadora Magaly Medina comparte sus lujosas carteras en redes sociales, pero su vida no siempre fue así y ella no tiene problema en recordarlo.

La presentadora no siempre tuvo los lujos de los que hoy disfruta | Composición: Wapa / Instagram / Captura de pantalla

Magaly Medina no teme ocultar sus orígenes humildes. La conductora de ATV proveniente de Huacho ha confesado en distintas ocasiones cómo fue su infancia, la cual distó mucho de la vida llena de lujos y excentricidades de la que disfruta en la actualidad.

La periodista de espectáculos fue criticada recientemente por mostrar en redes sociales sus lujosas compras durante sus vacaciones en Estados Unidos.

La popular ‘Urraca’ recordó que cuando era una niña, deseaba tener los lujos que ahora disfruta, fruto de su trabajo.

¿Cómo fue la infancia de Magaly Medina antes de tener su fortuna?

Si bien actualmente la presentadora de ‘Magaly TV: La Firme’ tiene una mansión en La Molina y comparte sus viajes por el mundo con su esposo, Alfredo Zambrano, no siempre fue así.

En una entrevista que Magaly Medina ofreció a Andrea Llosa, esta contó que aunque nunca le faltó comida o educación en casa, varias veces tuvo que ir al colegio con los zapatos rotos, pues en esa época su familia no tenía dinero para comprar otros o arreglarlos.

“Mi papá privilegiaba la alimentación y la educación, él decía en esta casa nunca va a faltar comida ni educación, pero no le interesaba si tú te ibas al colegio con los zapatos que tenían hueco, y que él le ponía papel periódico al zapato para que no entrará el frío o el agua, porque no había plata ni siquiera para mandar al zapatero”, contó.

La conductora reveló que su hogar era humilde y que su padre, de profesión policía, mantenía a varias familias.

“Era un hogar humilde, mi papá era policía, tenía un hogar que había dejado, una señora de la que se separa, mi mamá es segunda esposa, y tenía que mantener a tres hijos y a nosotros”, expresó.

Su primer árbol de Navidad

En su cuenta de Instagram, Magaly Medina se mostró emocionada al compartir el árbol navideño que puso en su casa en 2021.

La conductora de televisión contó que siempre soñó con tener uno así, pues en su infancia no pudo tener este adorno navideño y ella y sus hermanos creaban su propio árbol con un balde vacío y un tronco.

“Este árbol no es el primero que he tenido en esta casa, pero sí lo que he soñado tener toda mi vida, cuando yo era pequeñita teníamos un balde de pintura vacío, le poníamos arena, y buscábamos por los alrededores unos troncos, que pintábamos de blanco. Mi mamá nos traía del mercado unas bolitas chiquitas, algún adornito. Entonces, yo que amo la Navidad, siempre soñé con un árbol así”, contó a sus seguidores.

Magaly recuerda su primer bikini

La pelirroja que ahora exhibe su figura con bikinis de diseñadores, aún recuerda cómo fue el primer traje de baño que usó y que su tía confeccionó para ella usando unas cortinas viejas.

“Una tía mía viene a vivir con nosotros, tenía mucha facilidad con las labores manuales, ella hizo mi primer bikini, hecho con las cortinas que se caían de viejas”, recordó.

Una infancia sin juguetes

La periodista llegó a contar que a diferencia de su padre, quien no solía ser muy cariñoso, su madre los engreía con mucho amor y juegos, pues no tenían muchos juguetes.

“Nunca teníamos para ningún lujo, yo televisor en mi casa he tenido recién a los 13 años, por eso leía tanto. Tuve una niñez bonita pese a las carencias, mi madre era muy querendona de sus hijos y engreidora, ella nos hizo la infancia con pocos juguetes, pero era de sacarte a pasear, llevarte al mar, de hacer un picnic modesto”, precisó.

Uno de sus momentos más difíciles

Magaly Medina no olvida uno de los momentos más difíciles de su vida, al recordar lo que sufrió su hermana Mariela luego de contraer poliomielitis.

La conductora reveló que su hermana se quedaba varias semanas internada en el Hogar Clínica San Juan de Dios donde recibía su tratamiento.

La ‘Urraca’ contó que su padre y ella viajaban desde Huacho al centro de salud en Lima para atender a la menor.

“Mi hermana pasaba meses de meses internada, mi mamá era muy débil ante esas cosas, íbamos mi papá y yo. Cuando (mi hermana) venía a la casa había que hacerle mucha terapia física, pero se lo hacía mi mamá porque no había plata (para contratar un especialista)”, sostuvo.

Carrera en el periodismo

Mientras estudiaba periodismo, Magaly Medina recibió todo el apoyo de su padre, quien decidió apoyarla económicamente para que pudiese iniciar una carrera que no pudo terminar.

“Mi papá pensaba que a las hijas mujeres no había que darles educación, pero cuando yo quise estudiar, él empeñó todo y me dio la educación. No hubiera parado esa educación si yo no me hubiera embarazado y me hubiera casado, ahí ya estuve por mi cuenta”, recordó.

Una vez que tuvo a su hija, Magaly tuvo que dejarlo al cuidado de sus padres y viajó a Lima para poder trabajar y lograr un mejor futuro.

“Lo dejé en Huacho cuando tenía dos años. Los domingos eran días horrorosos, era una criaturita que me decía: ‘mamá, llévame a Lima’, era una de las cosas más tristes que pueden haber pasado en mi vida, qué impotencia de no tener plata para tener un departamento, una empleada y poder llevármelo”, dijo en ‘El Valor de la Verdad’.

Los lujos de Magaly

Actualmente, Magaly ha afirmado que le apasiona coleccionar carteras de las marcas más lujosas y comparte en sus redes sus zapatos más caros, sin embargo, también se deja ver de compras en Gamarra, sin olvidar que un día enfrentó muchas carencias económicas.

¿Cuánta gana Magaly en su canal de YouTube?

En una nota de Trome se detalló cuánto recibía Magaly Medina en su canal de YouTube.

La presentadora que tiene registrado su canal como Magaly ATV donde se transmite cada noche su programa 'Magaly TV: La Firme', tiene 980.000 suscriptores.