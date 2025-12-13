Mark Vito protagoniza fuerte discusión con su novia tras no poder comprar pañales para sus ‘gemelos’: “Seré madre soltera”

Mark Vito vivió un tenso momento con su pareja al no poder comprar pañales para sus ‘gemelos’, lo que desató una fuerte discusión y advertencias. Aquí los detalles.

El influencer Mark Vito volvió a acaparar titulares tras revelarse una fuerte discusión con su pareja, Leslie Echevarría, luego de que no pudiera costear algunos gastos para sus ‘gemelos’. El episodio generó revuelo luego de que su novia anunciara públicamente el fin de la relación, aclarando después que todo se originó por una diferencia económica que desató tensión y controversia en redes sociales.

Semanas atrás, Mark Vito y su pareja, Leslie Echevarría, anunciaron que estaban esperando ‘gemelos’, noticia que fue recibida con entusiasmo por sus seguidores. Sin embargo, con el tiempo trascendió que ambos habrían utilizado esta historia como parte de contenidos promocionales, aunque continúan haciendo referencia al tema de sus supuestos bebés.

En esta ocasión, el influencer compartió un video grabado en un supermercado, donde confesó que no contaba con el dinero suficiente para comprar los productos destinados a sus ‘hijos’, situación que provocó la molestia de su pareja. “Voy a ser madre soltera”, reaccionó indignada la empresaria, mientras él intentaba justificarse.

“Pero te digo no tengo para pagar, ya no soy un exitoso empresario millonario”, expresó Mark Vito, recibiendo una dura respuesta de Leslie: “Hazte hombre y resuelve, tienes 50 años”. Posteriormente, el creador de contenido acudió a un local de préstamos para salir del apuro, aunque no se descarta que todo haya formado parte de una estrategia publicitaria.

Hace algunos días, la pareja de Mark Vito le exigió cumplir con los supuestos antojos de sus “gemelos”, reavivando la controversia en torno a un posible embarazo. Cabe recordar que ambos habían anunciado la llegada de bebés en un video que luego se reveló como una acción publicitaria; sin embargo, decidieron continuar con la narrativa, generando nuevamente incertidumbre entre sus seguidores.