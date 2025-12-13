Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Magaly se rectifica tras amenaza de Melissa Paredes, pero lanza dardo: “La denunció por extorsión y chantaje”

Mark Vito protagoniza fuerte discusión con su novia tras no poder comprar pañales para sus ‘gemelos’: “Seré madre soltera”

Mark Vito vivió un tenso momento con su pareja al no poder comprar pañales para sus ‘gemelos’, lo que desató una fuerte discusión y advertencias. Aquí los detalles.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Mark Vito protagoniza fuerte discusión con su novia tras no poder comprar pañales para sus ‘gemelos’: “Seré madre soltera”
    Mark Vito protagoniza fuerte discusión con su novia tras no poder comprar pañales para sus ‘gemelos’. | Composición Wapa | Instagram
    Mark Vito protagoniza fuerte discusión con su novia tras no poder comprar pañales para sus ‘gemelos’: “Seré madre soltera”

    El influencer Mark Vito volvió a acaparar titulares tras revelarse una fuerte discusión con su pareja, Leslie Echevarría, luego de que no pudiera costear algunos gastos para sus ‘gemelos’. El episodio generó revuelo luego de que su novia anunciara públicamente el fin de la relación, aclarando después que todo se originó por una diferencia económica que desató tensión y controversia en redes sociales.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Jefferson Farfán organiza el cumpleaños de su hija menor, ¿sin la presencia de Darinka Ramírez?: “Eres mi razón para esforzarme”

    Mark Vito no le alcanzó para pagar los pañales de sus ‘gemelos’ y su novia le lanza fuerte advertencia

    Semanas atrás, Mark Vito y su pareja, Leslie Echevarría, anunciaron que estaban esperando ‘gemelos’, noticia que fue recibida con entusiasmo por sus seguidores. Sin embargo, con el tiempo trascendió que ambos habrían utilizado esta historia como parte de contenidos promocionales, aunque continúan haciendo referencia al tema de sus supuestos bebés.

    En esta ocasión, el influencer compartió un video grabado en un supermercado, donde confesó que no contaba con el dinero suficiente para comprar los productos destinados a sus ‘hijos’, situación que provocó la molestia de su pareja. “Voy a ser madre soltera”, reaccionó indignada la empresaria, mientras él intentaba justificarse.

    Pero te digo no tengo para pagar, ya no soy un exitoso empresario millonario”, expresó Mark Vito, recibiendo una dura respuesta de Leslie: “Hazte hombre y resuelve, tienes 50 años”. Posteriormente, el creador de contenido acudió a un local de préstamos para salir del apuro, aunque no se descarta que todo haya formado parte de una estrategia publicitaria.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Christian Cueva pierde los papeles con reportera de lanza ofensivo comentario: “Dos años me tienen jo....do”

    Leslie Echavarría, novia de Mark Vito revela sus 'antojitos' de su embarazo

    Hace algunos días, la pareja de Mark Vito le exigió cumplir con los supuestos antojos de sus “gemelos”, reavivando la controversia en torno a un posible embarazo. Cabe recordar que ambos habían anunciado la llegada de bebés en un video que luego se reveló como una acción publicitaria; sin embargo, decidieron continuar con la narrativa, generando nuevamente incertidumbre entre sus seguidores.

    En un video compartido en las redes del empresario, su novia le solicita un caldo de gallina “acevichado” como antojo de los bebés. Mark acepta y menciona un restaurante, pero ella lo corrige con ironía, desatando una reacción divertida. Finalmente, Vito acudió al local y aseguró que todo estaba solucionado, aclarando en la descripción que se trataba de otra estrategia promocional.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mark Vito protagoniza fuerte discusión con su novia tras no poder comprar pañales para sus ‘gemelos’: “Seré madre soltera”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Natalia Salas enciende las alarmas ante malas noticias sobre su salud en medio de su tratamiento

    Captan a María Pia Copello en una clínica tras fuerte acusación

    Mark Vito protagoniza fuerte discusión con su novia tras no poder comprar pañales para sus ‘gemelos’: “Seré madre soltera”

    Jefferson Farfán organiza el cumpleaños de su hija menor, ¿sin la presencia de Darinka Ramírez?: “Eres mi razón para esforzarme”

    Natalie Vértiz reaparece con emotivo mensaje después que Yaco Eskenazi confiese que tiene “nueva mujer”

    Lo más vistos en Farándula

    ¿Acabó su amistad? Magaly no calla más al enterarse que Paolo Guerrero estará en canal de María Pía

    Pamela Franco se sincera sobre su futuro con Cueva y deja picante indirecta ¿a Pamela López? "A mí me gusta chambear, la que no trabaja tiene que..."

    Anthony Aranda sale a defender a hija de Melissa Paredes por hablarle con groserías y tiene inesperada reacción

    Tula Rodríguez se quiebra de emoción en el último día de clases de su hija: “Soy la mamá más orgullosa”

    Se revela la DESGARRADORA RAZÓN que destruyó el matrimonio de Federico Salazar con Carol Núñez para siempre

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    d'Uchis Sweets & Cakes

    CASA DE JENJIBRE navideña para armar y decorar. Con opción a recojo o delivery

    PRECIO

    S/ 49.00
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;