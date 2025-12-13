Christian Cueva vivió un tenso momento tras un show con Pamela Franco, cuando enfrentó a la prensa y respondió con comentarios ofensivos a una reportera.

La relación entre Christian Cueva y la prensa de espectáculos atravesó uno de sus momentos más tensos en los últimos días. Tras un show de Pamela Franco en San Martín de Porres, el futbolista protagonizó un incómodo cruce con reporteros a la salida del evento. Visiblemente fastidiado por las preguntas, ‘Aladino’ lanzó comentarios irónicos y respuestas directas que no tardaron en generar polémica y reacciones en la televisión nacional.

Christian Cueva pierde los papeles con reportera

El episodio ocurrió a la salida del evento donde Pamela Franco y Christian Cueva se presentaron juntos. A la espera de declaraciones, varios reporteros se acercaron al futbolista, quien evidenció de inmediato su fastidio ante las preguntas y la presencia de la prensa.

“Este micro no lo quiero”, expresó al inicio, evitando responder a la reportera de América Hoy. El momento se tornó más tenso cuando, claramente incómodo, pidió que no se le consultara sobre sus hijos y lanzó una frase sin filtros: “Dos años me tienen jo....do”. Luego, añadió que casi no brinda entrevistas, dando a entender que se trataba de una excepción.

“Miren que les estoy atendiendo, nunca atiendo a nadie y ustedes saben. Se están yendo de avance, yo estoy tranquilo y feliz. Lo único que le puedo decir a ustedes es que los temas de mis hijos no los toco. Dos años me han estado jo....”, señaló frente a las cámaras.

Más adelante, al ser invitado a tener un gesto afectuoso con Pamela Franco, quien estaba a su lado, Cueva se negó de manera tajante: “No, no. Tampoco te voy a... tienen que pagarme, lo que te voy a hacer. Todo lo quieren gratis”. Sus respuestas incrementaron la tensión y definieron el clima del intercambio con los medios.

Cueva enfrenta a reportera y arremete contra la prensa

El intercambio con la prensa se prolongó y Christian Cueva respondió de manera directa a la reportera. “¿Tú tienes conexión? Por eso te pregunto, tú me preguntas y yo te pregunta. Antes de que seas reportera y yo futbolista, somos seres humanos”, señaló, generando un clima tenso en el que la conversación tomó un giro personal.

Aunque la periodista buscó calmar la situación y encauzar el diálogo de forma profesional, el futbolista continuó firme en su postura, emitiendo advertencias y cuestionamientos hacia los medios de comunicación.

“Piensa, tú me dices a mí si soy feliz, yo te respondí que sí. Ella es muy política, yo te voy a decir la verdad. Antes de hablar de alguien, investiguen. Primero investiguen su vida, tú a mí no me has pagado nunca, yo soy como soy. Quien hable de mí, tápense la boca”, expresó, dejando en evidencia su cansancio frente a las cámaras.