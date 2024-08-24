Brunella Horna se sinceró y reveló la exorbitante cifra que cobró tras su separación con Renzo Costa. La exconductora de ‘América Hoy’ está actualmente casada con Richard Acuña, mientras que su expareja tiene una relación con Thalía Alva, quien se convirtió recientemente en la madre de los hijos del empresario.

La ‘Baby Brune’ recordó cuánto dinero la hizo ganar su ruptura con el ‘Rey de los cueros’ y sorprendió al revelar la cifra. La discusión inició cuando en el magazine de América Televisión se mostró cuánto estaría ganando Pamela Franco por show, luego de ser involucrada con Christian Cueva.

¿Cuánto ganó Brunella Horna con su ruptura con Renzo Costa?

Los conductores se mostraron sorprendidos al enterarse que Pamela Franco cobra la impresionante cifra de 15 mil soles por cantar dos horas en un show. No obstante, este monto no logró causar asombro en Brunella Horna, quien recordó todo lo que ella pudo facturar cuando terminó con Renzo Costa en el 2017.

Como se recuerda, al terminar su relación de cuatro años con Costa, Brunella incursionó en el mundo musical lanzando su tema ‘Olvídate de mí’ con DJ Bryan Flow, canción que utilizó la famosa frase de Horna a Renzo Costa: “No me busques, ya no me llores, ya no me escribas más... Olvídate de mí”, se le escuchaba decir en ese entonces.

Estas palabras hicieron que Brunella pudiese facturar con su canción, ganándose un gran monto que ella misma admitió en ‘América Hoy’: “Cuando estás en el ojo de la tormenta, yo cobro lo que quiera. Yo cobré 5 mil dólares... y me pagaron porque iba a ir toda la prensa", dijo en el programa.

No obstante, este monto se redujo a 1500 dólares cuando dejó de presentarse con tanta frecuencia en eventos y locales. Sin duda, la ‘Baby Brune’ sí que supo sacarle provecho a su separación amorosa con el empresario.

¿Cuál fue la razón por la que terminó la relación de Brunella Horna y Renzo Costa?

En 2017, Brunella Horna sorprendió al anunciar de manera pública que su relación con Renzo Costa había llegado a su final. En ese entonces, la conductora aseguró que su romance terminaba en buenos términos y admitió que la diferencia de edades fue uno de los motivos por los que decidía ponerle punto final a su relación.

No obstante, en 2021 la modelo confesó la verdadera razón que la hizo terminar con el empresario, sorprendiendo al contar que este le había sido infiel en varias oportunidades. En 2022, ella incluso afirmó que fue a terapia psicológica para superar esta separación.