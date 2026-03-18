Pinocho regresa al cine con nueva versión: emoción y aventura en su estreno este 19 de marzo en Perú

El clásico 'Pinocho' regresa a los cines con una adaptación renovada dirigida por Igor Voloshin, que se estrena en Perú el 19 de marzo.

El clásico cuento de ‘Pinocho’ vuelve a la pantalla grande con una propuesta renovada que apuesta por la tecnología y una narrativa adaptada a las nuevas generaciones. La película, dirigida por Igor Voloshin, se estrenará en Perú este 19 de marzo y promete convertirse en una de las opciones familiares más destacadas en cartelera.

Esta nueva adaptación busca revivir la historia del icónico muñeco de madera con una estética moderna, combinando efectos visuales de última generación con una puesta en escena pensada para emocionar tanto a niños como a adultos.

Una historia clásica con un enfoque actual

La película mantiene el corazón del relato original, pero lo presenta con un ritmo más dinámico y una narrativa visual más impactante. A través de escenarios fantásticos y personajes entrañables, la cinta reconstruye el universo de Pinocho con un estilo contemporáneo.

El protagonista, un muñeco de madera que anhela convertirse en un niño real, inicia un viaje lleno de desafíos que pondrán a prueba su carácter. En este camino lo acompañan su padre, Geppetto (Carlo), y diversos personajes que marcarán su crecimiento.

Una experiencia cinematográfica para toda la familia