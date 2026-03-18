Pinocho regresa al cine con nueva versión: emoción y aventura en su estreno este 19 de marzo en Perú

Pinocho regresa al cine con nueva versión: emoción y aventura en su estreno este 19 de marzo en PerúÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El clásico cuento de ‘Pinocho’ vuelve a la pantalla grande con una propuesta renovada que apuesta por la tecnología y una narrativa adaptada a las nuevas generaciones. La película, dirigida por Igor Voloshin, se estrenará en Perú este 19 de marzo y promete convertirse en una de las opciones familiares más destacadas en cartelera.
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Esta nueva adaptación busca revivir la historia del icónico muñeco de madera con una estética moderna, combinando efectos visuales de última generación con una puesta en escena pensada para emocionar tanto a niños como a adultos.
Una historia clásica con un enfoque actual
La película mantiene el corazón del relato original, pero lo presenta con un ritmo más dinámico y una narrativa visual más impactante. A través de escenarios fantásticos y personajes entrañables, la cinta reconstruye el universo de Pinocho con un estilo contemporáneo.
El protagonista, un muñeco de madera que anhela convertirse en un niño real, inicia un viaje lleno de desafíos que pondrán a prueba su carácter. En este camino lo acompañan su padre, Geppetto (Carlo), y diversos personajes que marcarán su crecimiento.
Una experiencia cinematográfica para toda la familia
El director Igor Voloshin apuesta por una experiencia visual envolvente que combina humor, aventura y momentos conmovedores. La producción está pensada para disfrutarse en familia y redescubrir una de las historias más emblemáticas de la literatura infantil.