Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡Explota y se va! Samahara Lobatón enfrenta a producción y deja ‘La Granja VIP’ en su debut: “Que hagan las cosas como son”

Pinocho regresa al cine con nueva versión: emoción y aventura en su estreno este 19 de marzo en Perú

El clásico'Pinocho' regresa a los cines con una adaptación renovada dirigida por Igor Voloshin, que se estrena en Perú el 19 de marzo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Pinocho regresa al cine con nueva versión: emoción y aventura en su estreno este 19 de marzo en Perú
    La historia de 'Pinocho' regresa a la pantalla grande | Foto: Difusión
    Pinocho regresa al cine con nueva versión: emoción y aventura en su estreno este 19 de marzo en Perú

    El clásico cuento de ‘Pinocho’ vuelve a la pantalla grande con una propuesta renovada que apuesta por la tecnología y una narrativa adaptada a las nuevas generaciones. La película, dirigida por Igor Voloshin, se estrenará en Perú este 19 de marzo y promete convertirse en una de las opciones familiares más destacadas en cartelera.

    wapa.pe

    PUEDES VER: “Iron Lung”, el videojuego indie de terror, llega al cine con Markiplier como director y protagonista

    Esta nueva adaptación busca revivir la historia del icónico muñeco de madera con una estética moderna, combinando efectos visuales de última generación con una puesta en escena pensada para emocionar tanto a niños como a adultos.

    Una historia clásica con un enfoque actual

    La película mantiene el corazón del relato original, pero lo presenta con un ritmo más dinámico y una narrativa visual más impactante. A través de escenarios fantásticos y personajes entrañables, la cinta reconstruye el universo de Pinocho con un estilo contemporáneo.

    El protagonista, un muñeco de madera que anhela convertirse en un niño real, inicia un viaje lleno de desafíos que pondrán a prueba su carácter. En este camino lo acompañan su padre, Geppetto (Carlo), y diversos personajes que marcarán su crecimiento.

    Una experiencia cinematográfica para toda la familia

    El director Igor Voloshin apuesta por una experiencia visual envolvente que combina humor, aventura y momentos conmovedores. La producción está pensada para disfrutarse en familia y redescubrir una de las historias más emblemáticas de la literatura infantil.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pinocho regresa al cine con nueva versión: emoción y aventura en su estreno este 19 de marzo en Perú
    Flavia Paredes

    Me gusta el cine más que el streaming. Egresada de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Soy parte de GLR desde el 2017 en marcas como La República y Wapa.pe

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;