Jaime Bayly expresó su desaprobación hacia la candidata de Fuerza Popular para la segunda vuelta electoral, al afirmar: "Hubiera sido mejor votar en blanco". Su aparición con un sombrero también generó comentarios.

Jaime Bayly ha vuelto a suscitar reacciones en redes sociales tras opinar sobre la segunda vuelta de las Elecciones 2026. En un reciente video en YouTube, el periodista comentó que no participará este 7 de junio debido a su creciente desencanto con la política. Además, señaló que, según las encuestas, la elección es una de las más reñidas.

Sin embargo, fue otro detalle el que captó la atención de muchos usuarios. Bayly apareció en el video con un sombrero, objeto que varios vincularon con la campaña de Roberto Sánchez, aspirante de Juntos por el Perú que compite contra Keiko Fujimori. Las especulaciones se intensificaron después de que afirmara que no votará ni dará su apoyo a la líder de Fuerza Popular, lo que provocó numerosos comentarios en redes sociales.

Usuarios elogian detalle de Jaime Bayly antes de la segunda vuelta de las Elecciones 2026

La aparición de Jaime Bayly con un sombrero no pasó desapercibida entre su audiencia. Aunque no comentó al respecto ni respaldó a ningún candidato de forma explícita, muchos lo vieron como una alusión a la campaña de Roberto Sánchez, que ha ganado relevancia en esta elección.

Las redes sociales rápidamente se llenaron de reacciones, y numerosos internautas creyeron ver una inclinación por el aspirante de Juntos por el Perú. "Un gran gesto", comentó un usuario, mientras otro añadió: "Él también se pone el sombrero". Algunos incluso interpretaron esto como una manifestación política del periodista.

"Más votos para JP" y "Capté la señal del sombrero, yo también votaré" fueron otros mensajes que generaron numerosas interacciones.

Jaime Bayly se desmarca de Keiko Fujimori en la segunda vuelta

En su último video, Jaime Bayly impactó a su audiencia al anunciar que, por primera vez en más de 10 años, no apoyará a Keiko Fujimori en una segunda vuelta. Recordó cómo previamente había respaldado a la líder de Fuerza Popular por temor a que un gobierno de izquierda amenazara la democracia del país. Sin embargo, su perspectiva ha cambiado.