¡TRAGEDIA EN LA TV! Famoso exchico reality fallece a los 44 años en extrañas circunstancias

El recordado exchico reality fue encontrado sin vida dentro de su departamento y las autoridades investigan las circunstancias de su inesperada muerte .

Una conocida figura de la televisión perdió la vida de manera inesperada, dejando consternados a sus seguidores y seres queridos. El fallecimiento ocurrió en medio de una situación que llamó especialmente la atención y que llevó a las autoridades a intervenir tras una alerta proveniente del lugar donde se encontraba.

Por ahora, las circunstancias exactas de su muerte continúan bajo investigación y todavía no existe una causa oficial confirmada. ¿Qué ocurrió y qué han determinado las autoridades hasta el momento? Aquí te contamos todos los detalles.

¿De qué murió el famoso exchico reality?

Tyler Duckworth, ganador del popular programa ‘The Challenge’, falleció a los 44 años. El exentrenador personal fue encontrado sin vida la mañana del martes 11 de agosto en su apartamento ubicado en Dakota del Norte, Estados Unidos.

Según informó el Departamento de Policía de Grand Forks, los agentes llegaron hasta el inmueble aproximadamente a las 11.45 a. m., luego de recibir un aviso relacionado con una filtración de agua que afectaba a los vecinos del piso inferior.

Los residentes habían reportado que el agua estaba cayendo desde el techo. Al revisar el origen de la filtración, los policías determinaron que provenía del departamento de Duckworth. Una vez dentro, encontraron al también deportista inconsciente en una bañera que se había desbordado, según información difundida por People.

Las autoridades indicaron que, inicialmente, no podían establecer cuánto tiempo llevaba fallecido. No obstante, precisaron que algunas personas habían visto al exconcursante durante el día anterior.

Pese a las circunstancias del hallazgo, los investigadores señalaron que hasta el momento no se encontraron señales de un delito ni elementos que permitan considerar la muerte como sospechosa.

La causa del deceso permanece “pendiente de los resultados de la autopsia” y del examen toxicológico. De acuerdo con las autoridades, ambos procedimientos podrían tardar hasta 12 semanas en arrojar resultados definitivos.

Asimismo, funcionarios indicaron al diario estadounidense The SUN que el caso fue registrado como una defunción sin testigos.

Mamá de Tyler Duckworth rompe su silencio tras la tragedia

Tras confirmarse el fallecimiento, Joni Duckworth, madre de Tyler, compartió algunos recuerdos sobre la vida de su hijo y destacó especialmente la pasión que desarrolló por la enseñanza.

La mujer recordó que desde pequeño mostró entusiasmo por asistir a la escuela y que, con el paso de los años, encontró en la educación una de sus principales vocaciones.

“Mi Ty-Guy iba saltando a la escuela cuando era pequeño. Tyler encontró su pasión en la enseñanza y se le daba muy bien”, dijo en conversación con People.

Joni también aseguró que su hijo tenía una conexión especial con sus alumnos y que disfrutaba transmitirles sus conocimientos y experiencias.

Ella comentó que él “encontró su pasión en la enseñanza”, que “se le daba muy bien” y, basándose en lo que sabe, “sus alumnos lo adoraban”.

La madre del fallecido también recordó su afición por la historia y la geografía, además de la influencia que tuvieron sus viajes alrededor del mundo en la manera en que compartía sus conocimientos.

“Le encantaban la historia y la geografía, y como había viajado por todo el mundo, estoy segura de que les aportó muchas perspectivas a sus alumnos”, sostuvo.

Finalmente, Joni se refirió a la partida de su hijo con un emotivo mensaje y agradeció las muestras de cariño que recibió de quienes lo conocieron y siguieron su trayectoria.