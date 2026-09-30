Milett Figueroa vuelve en la segunda temporada de “Los Tinelli”: dónde verla por streaming

Milett Figueroa vuelve en la segunda temporada de “Los Tinelli”: dónde verla por streamingÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La modelo y actriz peruana Milett Figueroa será una de las grandes protagonistas de la nueva temporada de 'Los Tinelli', el docu-reality que sigue de cerca la vida profesional y personal del famoso conductor argentino y su familia.
En esta nueva entrega, los Tinelli visitan Perú para conocer a la familia de Milett y el viaje promete escenas imperdibles con traiciones entre los integrantes del clan y el tenso encuentro con doña Martha, madre de la modelo peruana, a quien las hijas del conductor argentino definen como una "bruja blanca".
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En esta temporada, en medio de la peor crisis familiar, con Candelaria divorciada, Juana alejada y amenazas directas a su integridad, Marcelo Tinelli luchará por mantener unida a su familia y lograr la armonía de Milett y sus seres queridos.
El nuevo ciclo llegará al streaming el próximo miércoles y estará disponible para los clientes de la plataforma de streaming DGO, con acceso a Prime Video.
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