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Milett Figueroa vuelve en la segunda temporada de “Los Tinelli”: dónde verla por streaming

La nueva temporada del docu-reality se estrenará este 30 de octubre y estará disponible para los clientes de la plataforma de streaming DGO, con acceso a Prime Video.

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    Milett Figueroa vuelve en la segunda temporada de “Los Tinelli”: dónde verla por streaming
    Una nueva temporada de Los Tinelli.
    Milett Figueroa vuelve en la segunda temporada de “Los Tinelli”: dónde verla por streaming

    La modelo y actriz peruana Milett Figueroa será una de las grandes protagonistas de la nueva temporada de 'Los Tinelli', el docu-reality que sigue de cerca la vida profesional y personal del famoso conductor argentino y su familia.

    En esta nueva entrega, los Tinelli visitan Perú para conocer a la familia de Milett y el viaje promete escenas imperdibles con traiciones entre los integrantes del clan y el tenso encuentro con doña Martha, madre de la modelo peruana, a quien las hijas del conductor argentino definen como una "bruja blanca".

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    En esta temporada, en medio de la peor crisis familiar, con Candelaria divorciada, Juana alejada y amenazas directas a su integridad, Marcelo Tinelli luchará por mantener unida a su familia y lograr la armonía de Milett y sus seres queridos.

    El nuevo ciclo llegará al streaming el próximo miércoles y estará disponible para los clientes de la plataforma de streaming DGO, con acceso a Prime Video.

    ¿Cómo activar Prime Video con DGO?

    Los clientes de DGO pueden acceder a Prime Video sin costo adicional, tras completar el siguiente proceso de activación:

    • Acceder a la cuenta DGO e ingresar a Configuración y cuenta

    • Ingresar a Mis productos y seleccionar la opción Nuevo

    • Dar clic en Activar y seguir los pasos para crear la cuenta Prime Video.

    • Completar datos con nombre, apellido, ingresar la dirección y crear contraseña.

    • Verificar la cuenta ingresando el código de validación enviado al email registrado en el paso anterior.

    • Dar clic en Ver ahora

    SOBRE EL AUTOR:
    Milett Figueroa vuelve en la segunda temporada de “Los Tinelli”: dónde verla por streaming
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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