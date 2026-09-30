Milett Figueroa vuelve en la segunda temporada de “Los Tinelli”: dónde verla por streaming

La nueva temporada del docu-reality se estrenará este 30 de octubre y estará disponible para los clientes de la plataforma de streaming DGO , con acceso a Prime Video.

La modelo y actriz peruana Milett Figueroa será una de las grandes protagonistas de la nueva temporada de 'Los Tinelli', el docu-reality que sigue de cerca la vida profesional y personal del famoso conductor argentino y su familia.

En esta nueva entrega, los Tinelli visitan Perú para conocer a la familia de Milett y el viaje promete escenas imperdibles con traiciones entre los integrantes del clan y el tenso encuentro con doña Martha, madre de la modelo peruana, a quien las hijas del conductor argentino definen como una "bruja blanca".

En esta temporada, en medio de la peor crisis familiar, con Candelaria divorciada, Juana alejada y amenazas directas a su integridad, Marcelo Tinelli luchará por mantener unida a su familia y lograr la armonía de Milett y sus seres queridos.

El nuevo ciclo llegará al streaming el próximo miércoles y estará disponible para los clientes de la plataforma de streaming DGO, con acceso a Prime Video.

¿Cómo activar Prime Video con DGO?

Los clientes de DGO pueden acceder a Prime Video sin costo adicional, tras completar el siguiente proceso de activación:

• Acceder a la cuenta DGO e ingresar a Configuración y cuenta

• Ingresar a Mis productos y seleccionar la opción Nuevo

• Dar clic en Activar y seguir los pasos para crear la cuenta Prime Video.

• Completar datos con nombre, apellido, ingresar la dirección y crear contraseña.

• Verificar la cuenta ingresando el código de validación enviado al email registrado en el paso anterior.