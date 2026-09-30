¿Qué pasó entre Federico Salazar y su PRIMERA ESPOSA Carol Núñez? Esta es la INTRIGANTE verdad tras el FIN de su matrimonio

Federico Salazar y Carol Núñez estuvieron casados y tuvieron dos hijos, pero su matrimonio terminó en medio de interrogantes que aún generan curiosidad entre sus seguidores.

Federico Salazar construyó una extensa trayectoria en la televisión peruana, pero su vida sentimental también despertó gran interés entre sus seguidores. Antes de su conocida relación con Katia Condos, el periodista estuvo casado con Carol Núñez, con quien tuvo dos hijos. El final de aquel matrimonio estuvo rodeado de interrogantes y generó diversas especulaciones sobre los motivos que llevaron a la pareja a tomar caminos separados. Años después, el propio conductor recordó cómo atravesó aquella etapa y relató las circunstancias que terminaron acercándolo a quien fue su siguiente pareja. ¿Qué pasó entre ellos?

¿Qué pasó entre Federico Salazar y Carol Núñez y por qué terminaron?

Federico Salazar compartió varios años de su vida junto a Carol Núñez, profesional vinculada al ámbito de las comunicaciones y las relaciones públicas. Durante su matrimonio, ambos se convirtieron en padres de dos hijos y formaron una familia que posteriormente atravesó una separación que llamó la atención del público.

La ruptura de la pareja estuvo acompañada por diferentes versiones y comentarios, especialmente debido a que tiempo después el periodista inició una relación con la actriz Katia Condos. Esta nueva etapa sentimental incrementó la curiosidad sobre lo que realmente había ocurrido entre Salazar y Núñez antes de su divorcio.

En una entrevista concedida al programa 'Estás en todas', el periodista recordó aquel complicado periodo de su vida y contó cómo afrontó los primeros momentos después de la separación. Aunque habló de la tristeza que experimentó, no llegó a revelar públicamente una causa específica que explique de manera contundente el final de su matrimonio.

Asimismo, Federico Salazar explicó que fue precisamente durante esa etapa posterior a su separación cuando coincidió con Katia Condos. El encuentro ocurrió en un contexto relacionado con un concierto y terminó dando paso a una conversación que posteriormente marcaría el inicio de una nueva relación sentimental.

"Yo estaba recién separado y estaba bien triste digamos, y los amigos con quienes vivía en su casa me sacaban. Y por su lado, Katia, ella iba a la cena de los periodistas, que le parecía aburrida. A cambio de eso, ‘Luchito’ Barrios la acompañaba al concierto de Mar de Copas y, bueno, ahí coincidimos. Como ella es divertida y súper interesante, conversamos mucho”, contó sobre la forma en que se conocieron.

Sin embargo, Katia Condos recordó que el inicio de su relación con Federico Salazar estuvo acompañado de una fuerte controversia y de versiones que la señalaban como la supuesta responsable de la separación del periodista. En ese contexto, declaró al programa ‘Gisela busca… El amor’ en el 2018: “Cuando salí con él, fue todo un escándalo. Decían que se separó porque aparecí yo”.

Cabe precisar que Federico Salazar y Carol Núñez pusieron fin a su relación en 1997. Sin embargo, el divorcio se concretó recién en 2002, después de aproximadamente cinco años de trámites y procesos legales intermitentes.

¿Quién es Carol Núñez, la primera esposa de Federico Salazar?

Carol Núñez es una profesional dedicada al área de las comunicaciones y cuenta con experiencia en relaciones públicas, asesoría de prensa y gestión de vínculos con medios de comunicación. Su experiencia también comprende la elaboración de planes comunicacionales y capacitación en media training.

La exesposa de Federico Salazar también se ha desempeñado en el desarrollo de estrategias relacionadas con Marketing Digital, además de participar en la organización de activaciones y eventos para reconocidas compañías. Su experiencia profesional le ha permitido formar parte de diversos proyectos vinculados al sector empresarial y comunicacional.

Según la información consignada en su perfil de LinkedIn, Núñez inició su formación académica en Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico. Posteriormente, complementó sus estudios con una especialización en Marketing en la Universidad San Ignacio de Loyola.