Hija mayor de Federico Salazar y Katia Condos ABRE SU CORAZÓN y ROMPE EL SILENCIO tras SEPARACIÓN de sus padres: "Es frustrante"

Tilsa Salazar rompió su silencio sobre la separación de Federico Salazar y Katia Condos y cuestionó las versiones que circulan sobre sus padres.

Hija de Federico Salazar y Katia Condos habla por primera vez sobre ruptura de sus padres | Composición Wapa

Hija de Federico Salazar y Katia Condos habla por primera vez sobre ruptura de sus padres | Composición Wapa

La separación de Federico Salazar y Katia Condos continúa generando comentarios, esta vez por parte de una persona muy cercana a ambos. Tilsa Salazar, hija mayor de la expareja, decidió pronunciarse sobre el fin de la relación y contó cómo toma las opiniones que circulan en redes sociales y programas de espectáculos.

Tilsa Salazar revela cómo toma los comentarios sobre la separación de sus padres

En conversación con la revista Cosas, la joven actriz dejó claro que, aunque algunas publicaciones pueden resultarle incómodas, mantiene una perspectiva tranquila debido al vínculo que conserva con sus padres. Además, resaltó el papel que ambos continúan teniendo en su vida pese a la separación.

Tilsa Salazar es la hija mayor de la expareja

La hija mayor de Federico Salazar y Katia Condos reconoció que puede resultar complicado leer las opiniones de personas que desconocen lo que realmente ocurre dentro de una familia. Sin embargo, aseguró que los comentarios externos no han conseguido alterar su tranquilidad.

“A veces sí es frustrante ver cómo la gente habla de cosas que no conoce y con tan poco cuidado. Pero al final del día eso no llega a afectarme, porque gracias a Dios tengo a mis papás ahí para mí. Son dos padres increíbles, y eso es lo importante”, precisó la joven de 22 años.

Con estas declaraciones, Tilsa dejó entrever que, pese al cambio en la relación sentimental de sus padres, su vínculo familiar permanece sólido. Para ella, lo fundamental es contar con el respaldo y cariño de ambos, independientemente de las opiniones que puedan surgir públicamente.

Hija de Federico Salazar y Katia Condos se ríe de las predicciones sobre su separación

Tilsa Salazar también habló sobre las diferentes versiones que han aparecido alrededor de la ruptura de sus padres. La joven confesó que algunas de las cosas que se han dicho públicamente incluso le generan gracia, especialmente las predicciones realizadas por personas que aseguran conocer lo que ocurrirá en la vida de la expareja. “Muchas veces lo que se dice en redes o en programas de espectáculos es muy distinto a la realidad (...) y la gente se lo cree".