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Yaco Eskenazi DESTAPA INESPERADO ACERCAMIENTO entre Rafael Cardozo y Nicola Porcella: "Se besaron como novios"

Yaco Eskenazi contó una peculiar historia sobre Nicola Porcella y Rafael Cardozo, quienes habrían protagonizado un inesperado momento dentro de un taxi.

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    Yaco Eskenazi DESTAPA INESPERADO ACERCAMIENTO entre Rafael Cardozo y Nicola Porcella: "Se besaron como novios"
    Yaco Eskenazi expone a Nicola y Rafael | Composición Wapa - Captura de pantalla
    Yaco Eskenazi DESTAPA INESPERADO ACERCAMIENTO entre Rafael Cardozo y Nicola Porcella: "Se besaron como novios"

    Yaco Eskenazi sorprendió al revelar una peculiar historia relacionada con Nicola Porcella y Rafael Cardozo. El exchico reality recordó una versión sobre un supuesto beso entre ambos que habría ocurrido dentro de un taxi. La anécdota generó una inesperada reacción de Nicola durante el podcast en el que participaba junto a Wendy Guevara. Sin embargo, Yaco precisó que tampoco fue testigo directo de aquel episodio. ¿Qué pasó realmente?

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    Yaco Eskenazi revela supuesto beso entre Nicola Porcella y Rafael Cardozo

    La curiosa conversación se produjo durante una reciente edición del podcast de Nicola Porcella y Wendy Guevara, cuando la influencer comentó que el peruano se había mostrado "medio accesible" con hombres gays y mujeres trans durante algunas fiestas.

    El comentario llevó a Yaco Eskenazi a recordar una antigua anécdota que involucraba a Nicola y a Rafael Cardozo, sus excompañeros de 'Esto es Guerra'. Antes de que pudiera terminar de contarla, Porcella pareció identificar el episodio al que se refería y decidió intervenir.

    Nicola entendió que Yaco estaba a punto de mencionar una historia relacionada con un supuesto beso que él habría protagonizado junto a Rafael dentro de un taxi. El conductor del podcast dejó claro que se trataba de una versión que el brasileño-peruano habría contado anteriormente.

    "Es la historia que él cuenta", empezó diciendo Nicola Porcella, dejando en evidencia que no compartía la versión que estaba a punto de narrar Eskenazi.

    Ante ello, Yaco aclaró que tampoco había observado personalmente el supuesto acercamiento. Según explicó, la información le habría llegado por medio de un conocido suyo que se desempeñaba como taxista y que, presuntamente, habría trasladado a Nicola y Rafael en aquella oportunidad.

    "Yo tenía un amigo taxista. Un día, ya cuando éramos famosos... Yo le creo porque me lo dijo con miedo, con temor", sostuvo el esposo de Natalie Vértiz.

    De acuerdo con el relato que recibió Eskenazi, el conductor del vehículo habría conversado con él sobre la orientación de Nicola Porcella. En ese momento, el también exintegrante de 'Esto es Guerra' habría respondido en un inicio: "No, varón, mi causa".

    La respuesta no habría despejado la curiosidad del taxista, quien continuó preguntándole a Yaco sobre el tema. Fue entonces cuando, según la versión que este último contó en el podcast, recibió una particular afirmación sobre lo que supuestamente habría ocurrido durante uno de los viajes.

    "Me dice: 'Yo les he hecho un taxi a los chicos, a Rafael y a Nicola, y se besaron en el asiento de atrás, como pareja, como novios'", recordó.

    La revelación generó sorpresa y comentarios entre los participantes del espacio digital. Incluso 'Loco' Wagner intervino en la conversación y planteó la posibilidad de que aquel supuesto momento hubiera ocurrido mientras ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol.

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    Nicola Porcella responde si se besó con Rafael Cardozo

    Tras escuchar nuevamente la historia, Nicola Porcella no tardó en reaccionar y cuestionó a Yaco Eskenazi por haber llevado el relato al programa. El exchico reality negó que hubiera ocurrido el supuesto beso con Rafael Cardozo y respondió de manera contundente ante la pregunta. "Como inventa esa huev***. ¿Tú crees que es verdad? O sea, ni siquiera me gusta Rafael", preguntó.

    La respuesta de Nicola también llamó la atención de Wendy Guevara, quien reaccionó ante la forma en que el peruano explicó su negativa. La influencer cuestionó que utilizara precisamente la expresión relacionada con que Rafael no le gustaba.

    SOBRE EL AUTOR:
    Yaco Eskenazi DESTAPA INESPERADO ACERCAMIENTO entre Rafael Cardozo y Nicola Porcella: "Se besaron como novios"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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