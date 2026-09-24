Influencer Michelle Onetto es DESPEDIDA de agencia tras acusaciones de bullying: "Rechazamos cualquier forma de violencia"

Michelle Onetto fue desvinculada de la agencia Collabs luego de las acusaciones de bullying que surgieron en su contra durante los últimos días.

Michelle Onetto atraviesa un nuevo episodio de polémica luego de las acusaciones de bullying que surgieron en su contra. La influencer fue señalada por una reconocida actriz de cine para adultos, quien aseguró haber sufrido hostigamiento durante su etapa escolar. En medio de la controversia, una agencia de publicidad comunicó públicamente el fin de su vínculo profesional con la creadora de contenido. La decisión fue anunciada después de que la empresa evaluara las acusaciones que se hicieron públicas durante los últimos días.

Agencia de Michelle Onetto anuncia el fin de su vínculo profesional

Este jueves 24 de septiembre, la agencia de publicidad Collabs confirmó mediante un comunicado que ya no trabajará junto a Michelle Onetto. La empresa se pronunció luego de que las acusaciones de bullying contra la influencer tomaran relevancia en redes sociales.

Agencia separa a Michelle Onetto tras ser acusada de bullyng

La controversia se originó después de que una conocida actriz de cine para adultos afirmara que habría sido víctima de hostigamiento por parte de la exconductora de ZacaTV, cuando ambas coincidieron como estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en San Borja, hace aproximadamente seis años.

A través de Instagram, Collabs explicó las razones que llevaron a tomar la decisión de finalizar su relación laboral con la influencer. “En Collabs rechazamos cualquier forma de bullying, hostigamiento, violencia o maltrato. Creemos que situaciones como las que se han hecho públicas en los últimos días deben ser tomadas con seriedad. Nuestras decisiones buscan ser coherentes con los valores que promovemos como organización, priorizando siempre el respeto, la empatía y el bienestar de las personas”, se lee al inicio del comunicado publicado en Instagram.

Posteriormente, la empresa informó que realizó una evaluación de lo ocurrido antes de comunicar oficialmente su determinación respecto a la creadora de contenido.

“Luego de tomar un tiempo para evaluar adecuadamente la situación, comunicamos que Michelle Onetto ya no mantiene vínculo profesional con Collabs. Como agencia, asumimos también la responsabilidad de seguir construyendo una industria más consciente, respetuosa y humana, tanto dentro como fuera de las redes sociales”, sostuvo la empresa.

Michelle Onetto responde a las acusaciones de bullying

Por su parte, Michelle Onetto decidió pronunciarse sobre los señalamientos a través de un video publicado en YouTube. La influencer negó haber cometido las acciones que se le atribuyen y también rechazó estar detrás de una cuenta de redes sociales desde la cual se habrían realizado ataques contra la actriz.

Según explicó la exintegrante de ‘ZacaTV’, su nombre habría sido relacionado con dicho perfil pese a que, de acuerdo con su versión, ella no sería la persona que estaba detrás de esa cuenta.

No obstante, Onetto reconoció que en determinado momento sí dejó un comentario en una publicación relacionada con la artista. La influencer calificó posteriormente ese mensaje como “inapropiado”.