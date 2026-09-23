Nicola Porcella lanza INESPERADO comentario sobre hija de Christian Meier y Yaco Eskenazi lo aterriza: "Parece que tuviera..."

Nicola Porcella llamó la atención al referirse a Gia Meier durante una conversación con Yaco Eskenazi, quien reaccionó de inmediato.

Nicola Porcella elogia a Gia Meier, pero Yaco Eskenazi le pone el parche | Composición Wapa - YouTube - Instagram

Nicola Porcella elogia a Gia Meier, pero Yaco Eskenazi le pone el parche | Composición Wapa - YouTube - Instagram

Nicola Porcella protagonizó un curioso momento junto a Yaco Eskenazi al hablar sobre Gia Meier. El exchico reality se refirió de manera inesperada a la apariencia de la hija de Christian Meier y Marisol Aguirre. Su comentario generó una rápida reacción de Yaco, quien coincidió con él, aunque hizo una importante precisión sobre la joven. La conversación también llevó a Nicola a revelar cuál es actualmente su postura frente al amor y las relaciones sentimentales.

Nicola Porcella sorprende al hablar de Gia Meier y Yaco Eskenazi reacciona

El particular intercambio ocurrió durante una edición del podcast ‘Cómplices del Desmadre’, espacio en el que Nicola Porcella y Yaco Eskenazi suelen recordar algunas situaciones de su pasado televisivo y comentar diferentes videos relacionados con sus carreras.

En esta ocasión, ambos revisaban imágenes antiguas que habían llamado la atención del público. Entre ellas apareció un registro de Yaco sobre el escenario junto a Stefano Meier y otros integrantes del espectáculo musical ‘Hombres a la Plancha’.

A raíz de las imágenes, la conversación se centró en Stefano Meier, hijo mayor de Christian Meier. Nicola destacó algunos aspectos de la personalidad del joven, mientras Yaco compartió su apreciación sobre el primogénito del reconocido actor peruano.

Sin embargo, el comentario de Porcella terminó desviándose hacia la hermana menor de Stefano. Al referirse a Gia Meier, el exintegrante de ‘Esto es guerra’ hizo un comentario sobre su apariencia que llamó la atención de quienes participaban en la conversación. “Es guapa su hermana”, reconoció.

La observación de Nicola encontró rápidamente una respuesta afirmativa de Yaco Eskenazi. No obstante, el conductor decidió hacer una precisión relacionada con la edad de Gia y la percepción que puede generar su apariencia.

“Sí, pero es chibolita. Parece que tuviera 14 años”, acotó el actor sobre la engreída menor de Christian Meier y Marisol Aguirre.

Cabe mencionar que, pese a la apreciación realizada durante la conversación, Gia Meier actualmente tiene 23 años y se ha desarrollado como influencer y figura vinculada a las plataformas digitales.

Nicola Porcella revela por qué prefiere estar soltero

Luego del comentario sobre Gia Meier, la conversación entre Nicola Porcella y Yaco Eskenazi tomó otro rumbo y terminó enfocándose en la vida sentimental del actor que actualmente radica en México.

Durante el diálogo, Nicola fue consultado directamente sobre las razones por las que no suele involucrarse sentimentalmente o enamorarse con facilidad. Frente a esta pregunta, el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ respondió de manera directa. “La verdad es que me gusta estar solo”, admitió.