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Novio de Naldy Saldaña toma INESPERADA decisión tras admitir que LE FUE INFIEL con animador de La Bella Luz: "Empiece a sentir miedo..."

Hansel Bernuy respaldó a Naldy Saldaña luego de que la cantante reconociera que le fue infiel con José Burga, animador de La Bella Luz.

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    Novio de Naldy Saldaña se pronuncia ante infidelidad con animador de La Bella Luz | Composición Wapa - Captura de pantalla
    Novio de Naldy Saldaña toma INESPERADA decisión tras admitir que LE FUE INFIEL con animador de La Bella Luz: "Empiece a sentir miedo..."

    Naldy Saldaña se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras confirmar una relación clandestina que mantuvo mientras tenía pareja. La cantante reconoció públicamente que se involucró con José Burga, animador de La Bella Luz, hace aproximadamente un año y medio. Tras sus declaraciones, Hansel Bernuy decidió pronunciarse y respaldar a la artista en medio de los cuestionamientos. El músico habló sobre las recientes acusaciones contra su pareja y lanzó un inesperado mensaje frente a las cámaras de 'América Hoy'.

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    Hansel Bernuy defiende a Naldy Saldaña tras confirmar su infidelidad

    Hansel Bernuy fue consultado por las cámaras de ‘América Hoy’ luego de que Naldy Saldaña reconociera haber tenido un vínculo secreto con José Burga. La situación volvió a generar controversia después de que la expareja del animador de La Bella Luz señalara públicamente a la cantante por haberse involucrado en su relación.

    En medio de este escenario, el músico manifestó su respaldo a Naldy y cuestionó las consecuencias que podrían generar este tipo de señalamientos mientras continúa una investigación relacionada con una denuncia de acoso presentada por la cantante. "Lo único que ocasionan es que cualquier persona que esté pasando por lo mismo y que quiere alzar al voz empiece a sentir miedo", precisó.

    Cabe señalar que Bernuy también fue mencionado dentro de las diligencias relacionadas con el caso, pues fue convocado como testigo en la investigación iniciada contra Óscar Custodio por un presunto encubrimiento de la denuncia presentada por Naldy.

    El actual novio de la cantante sostuvo además que las acusaciones públicas pueden terminar generando temor entre quienes atraviesan situaciones similares y evalúan acudir a las autoridades para denunciar.

    "Considero que una persona cuando dice la verdad porque no tiene nada que esconder... si me miras aquí tranquilo es porque tiene mi respaldo", aclaró sobre su relación con la cantante.

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    Naldy Saldaña reconoce romance clandestino con José Burga

    La polémica tomó fuerza luego de que Naldy Saldaña decidiera pronunciarse sobre las imágenes y declaraciones que la vinculaban sentimentalmente con José Burga, pese a mantener una relación en ese momento.

    La artista optó por reconocer lo ocurrido y admitió que se trató de una decisión equivocada que se produjo aproximadamente un año y medio atrás. Además, señaló que ya había ofrecido disculpas anteriormente y aprovechó su reciente pronunciamiento para reiterarlas ante las personas que pudieron verse afectadas.

    “Debido a las declaraciones e imágenes difundidas el día de hoy en televisión nacional, me veo en la necesidad de aclarar ciertos puntos. Sí, efectivamente, cometí un error, me equivoqué, hace aproximadamente año y medio. En aquel entonces pedí disculpas, pedí perdón y lo vuelvo a hacer ahora a las personas afectadas que en su momento dañé por mis malas decisiones, por mis malas acciones”, admitió la joven cantante.

    Tras reconocer la relación que mantuvo con el integrante de La Bella Luz, Naldy también buscó separar esta polémica de la denuncia por acoso que presentó contra César Sánchez Chavesta.

    La cantante insistió en que ambos hechos corresponden a situaciones diferentes y pidió que la controversia generada por su vida sentimental no termine desviando la atención del proceso relacionado con su denuncia.

    SOBRE EL AUTOR:
    Novio de Naldy Saldaña toma INESPERADA decisión tras admitir que LE FUE INFIEL con animador de La Bella Luz: "Empiece a sentir miedo..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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