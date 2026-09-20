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José Burga de La Bella Luz NO CALLA MÁS ante su INFIDELIDAD con Naldy Saldaña: “No soy...”

José Burga de La Bella Luz acepta su error al involucrarse en una relación secreta con Naldy Saldaña.

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    José Burga de La Bella Luz NO CALLA MÁS ante su INFIDELIDAD con Naldy Saldaña: “No soy...”
    José Burga y Naldy Saldaña trabajaron juntos en La Bella Luz. Foto: Composición LR/Instagram.
    José Burga de La Bella Luz NO CALLA MÁS ante su INFIDELIDAD con Naldy Saldaña: “No soy...”

    José Burga, conocido animador de La Bella Luz, se pronunció tras las declaraciones hechas por Jazmín Baquero acerca de la relación que sostuvo con la cantante Naldy Saldaña. Poco después, la propia Naldy también admitió el error y pidió disculpas.

    Mediante sus redes sociales, Burga difundió un mensaje sobre las críticas recibidas, reconociendo que había sido desleal a su entonces esposa. “No soy perfecto”, declaró.

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    José Burga admite sus fallos tras reconocer su infidelidad con Naldy Saldaña

    José Burga aprovechó sus historias en Instagram para abordar los cuestionamientos, aunque evitó profundizar sobre su vínculo con Naldy Saldaña. El miembro de La Bella Luz reconoció haber cometido fallos y enfatizó que sus hijas son su principal motivación para seguir adelante.

    “No soy perfecto. Soy un hombre que ha cometido errores, que ha caído y ha aprendido a levantarse. Soy artista, tengo sueños y tengo dos grandes razones para seguir luchando: mis hijas”, expresó.

    En su publicación, también se refirió a los comentarios que ha enfrentado desde que el tema se hizo público. “Que hablen de mis errores si quieren; yo seguiré trabajando en mis aciertos”, agregó Burga, destacando una de las frases más llamativas de su mensaje.

    Naldy Saldaña acepta relación secreta con José Burga

    La controversia alcanzó a Naldy Saldaña tras hacerse público su vínculo con José Burga. La artista reconoció que fue una equivocación y ofreció disculpas.

    De acuerdo a lo revelado en la cobertura del hecho, la relación entre ambos habría sucedido aproximadamente un año y medio atrás. Las declaraciones de Saldaña se dieron después de que Jazmín Baquero divulgara su versión de los hechos.

    SOBRE EL AUTOR:
    José Burga de La Bella Luz NO CALLA MÁS ante su INFIDELIDAD con Naldy Saldaña: “No soy...”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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