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¿QUIÉN ES LA MUJER QUE CONQUISTÓ A PIZARRO? Helen Valleau y su historia junto al ‘Bombardero de los Andes’

Conoce quién es Helen Valleau, la actual pareja de Claudio Pizarro, cómo comenzó su relación y detalles de su vida junto a su hija Amara.

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    ¿QUIÉN ES LA MUJER QUE CONQUISTÓ A PIZARRO? Helen Valleau y su historia junto al ‘Bombardero de los Andes’
    Conoce a la madre de la última hija de Cladio Pizarro.
    ¿QUIÉN ES LA MUJER QUE CONQUISTÓ A PIZARRO? Helen Valleau y su historia junto al ‘Bombardero de los Andes’

    Helen Valleau se ha convertido en una figura de interés luego de que se conociera su relación con Claudio Pizarro. La peruana es la actual pareja del exdelantero de la selección y madre de Amara, la cuarta hija del exfutbolista, nacida a comienzos de 2025.

    Aunque ambos mantienen una relación bastante reservada, algunas publicaciones en redes sociales han permitido conocer más sobre la vida de Helen y la etapa familiar que comparte con Pizarro.

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    ¿Quién es Helen Valleau?

    Helen es peruana y tiene 10 años menos que Claudio Pizarro. Durante varios años vivió en Palm Beach, Florida, y actualmente reside en Múnich, ciudad donde también se encuentra establecido el exjugador.

    Entre sus principales intereses se encuentran el arte y el yoga. Además, según información difundida por 'Magaly TV La Firme', cuando visita Lima dicta clases de esta disciplina en una escuela ubicada en Miraflores.

    Su perfil en redes sociales suele estar enfocado en la maternidad, el bienestar y distintos momentos de su vida cotidiana.

    ¿Cómo comenzó su relación con Claudio Pizarro?

    Las primeras apariciones públicas de Helen junto a Pizarro se registraron a inicios de 2024. Meses después, ambos fueron vistos en una boda realizada en Italia, donde ella participó como dama de honor.

    Las interacciones entre ambos comenzaron a despertar especulaciones sobre un romance, aunque ninguno realizó inicialmente un anuncio formal.

    La relación quedó finalmente confirmada en septiembre de 2024, cuando Helen publicó una ecografía y reveló que estaba esperando una hija del exfutbolista.

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    Helen Valleau y Claudio Pizarro son padres de Amara

    Amara nació a comienzos de 2025 y se convirtió en la cuarta hija de Claudio Pizarro. Desde entonces, Helen ha compartido algunos momentos de su nueva faceta como madre, mientras el exdelantero mantiene su habitual perfil reservado fuera del fútbol.

    La pareja continúa viviendo principalmente en Europa y evita exponer demasiado su relación, aunque ocasionalmente deja ver algunos momentos familiares a través de redes sociales.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿QUIÉN ES LA MUJER QUE CONQUISTÓ A PIZARRO? Helen Valleau y su historia junto al ‘Bombardero de los Andes’
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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