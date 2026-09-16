¡NUEVO LOGRO! Esposa de Jorge Luna celebra su título universitario y deja poderosa reflexión tras culminar sus estudios: “Una jamás debe dejar de crecer”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La influencer Melissa Gonzáles Samplini, casada con Jorge Luna, ha generado emoción entre sus seguidores tras anunciar un significativo logro personal: la obtención de su título de licenciada en Marketing en una prestigiosa universidad peruana.
La noticia fue recibida con comentarios positivos que subrayaron su dedicación y esfuerzo. La reacción del comediante y empresario también resultó llamativa por su simplicidad y contundencia.
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Melissa Gonzáles, esposa de Jorge Luna, obtiene su título de licenciada
A través de Instagram, Melissa Gonzáles comunicó que recibió su título de licenciada en Marketing de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), una institución con un destacado prestigio en el país.
La creadora de contenido compartió el anuncio junto a dos imágenes: una en la que sonríe junto al logotipo de la universidad sosteniendo su diploma, y otra mostrando el documento en detalle. El título fue emitido el 21 de agosto de 2026, pero se hizo público el 10 de septiembre.
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Las reacciones de sus seguidores fueron inmediatas, elogiando su fuerte determinación para crecer tanto personal como profesionalmente. Comentarios como “Es inspirador ver a una mujer que, aunque su esposo le brinde todo, busca su propio camino al éxito. ¡Qué alegría, es un ejemplo magnífico para muchas mujeres!”, “Sigue superando logros, una siempre debe aspirar a más”, “Eres un modelo a seguir” y “Todo tu esfuerzo valió la pena” se destacaron en Instagram.
Jorge Luna, su esposo desde 2020 y padre de sus dos hijos, también se unió a la celebración. Su respuesta fue sencilla pero significativa: varios emojis de aplausos, algo que fue percibido con humor por su limitada expresividad, familiar para los seguidores de 'Hablando Huevadas' donde trabaja junto a Ricardo Mendoza.