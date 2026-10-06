Renzo Costa y Thalía Alva celebran BODA SECRETA y Magaly Medina revela FOTOS y detallesÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Después de cinco años juntos, Renzo Costa y Thalía Alva decidieron casarse en una ceremonia secreta rodeada de sus personas más cercanas, evitando el derroche habitual del empresario peruano. Sin embargo, Magaly Medina, amiga del 'Rey de los cueros' y una de las invitadas especiales junto a su esposo Alfredo Zambrano, no tardó en difundir imágenes y detalles del evento.
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Renzo Costa y Thalía Alva se casan en secreto y Magaly Medina lo destapa al mostrar fotos y detalles
La reciente emisión de 'Magaly TV: La Firme' presentó cómo Magaly Medina mostró que fue la invitada principal del ya matrimonio de Renzo Costa y Thalía Alva, destacando su larga amistad con la pareja.
La noticia causó revuelo rápidamente, ya que ni Costa, antes pareja de Sully Sáenz, ni Alva deseaban que se supiera públicamente, y no compartieron ninguna foto del evento en redes sociales.
Aun así, Medina fue quien cometió la indiscreción, admitiéndolo en su programa y mostrando fotos suyas con el matrimonio. Las imágenes revelaron una elegante tarta y un local de lujo con invitados selectos.
Pese a la confidencialidad solicitada, la presentadora se justificó en vivo y se negó a mantener la exclusiva que poseía por haber asistido al íntimo evento.
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"Esta fue una ceremonia solo para amigos y familia, pero no podía quedarme callada. Renzo Costa se casó recientemente con Thalía Alva, la madre de sus pequeños. Se suponía que las imágenes se mantendrían privadas, pero debería saber que tiene una amiga así. ¿Por qué me invitas si ya sabes cómo soy?", bromeó Magaly Medina.
Asimismo, compartió que fue ella quien más insistió a Costa para que formalizara su relación con la madre de sus hijos, objetivo cumplido con esta ceremonia íntima.
"Estoy emocionada al ser parte de esto. Soy amiga de Renzo desde hace mucho, conozco a Thalía, y siempre le alenté a dar este paso. El civil ya se celebró, y la boda religiosa será el próximo año", añadió.
Medina detalló que la celebración continuó hasta entrada la noche, trasladándose posteriormente a otro lugar para proseguir con la fiesta.