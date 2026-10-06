Maju Mantilla REACCIONA tras ver a Gustavo Salcedo con OTRA luego de su viaje juntos: “Quisimos regresar…”

En medio de la controversia por fotos de Gustavo Salcedo en un club con otra persona después de un viaje juntos a Europa, reaparece Maju Mantilla . ¿Qué declaró?

¿La reconciliación ya es cosa del pasado? Maju Mantilla ha captado nuevamente la atención de los medios luego de una significativa publicación en sus redes, justo después de que surgieran imágenes de su aún esposo Gustavo Salcedo junto a la veterinaria María Pía Vallejos. Estas imágenes generaron revuelo ya que el mes anterior, ambos habían hecho un viaje a Europa y se esperaba una posible reconciliación, algo que ahora parece improbable.

La reacción de Maju Mantilla tras las imágenes de Gustavo Salcedo con María Pía Vallejos

A pesar de las especulaciones surgidas tras un adelanto de 'Magaly TV La Firme', la ex Miss Mundo recurrió a su cuenta oficial de Instagram para mostrar detalles de momentos especiales junto a sus hijos, intentando desviar la atención de las fotos de Gustavo Salcedo.

La presentadora de televisión fue vista en una excursión marítima. "Avistamiento de ballenas. Queríamos volver", comentó Maju Mantilla en sus historias, acompañando sus palabras con imágenes del paseo y agradeciendo a la empresa turística que facilitó la experiencia.

Mensaje de Maju Mantilla.