Hijo mayor de Pedro Castillo expone detalles de su NUEVA VIDA en México y anuncia que ya CONSIGUIÓ trabajo: "Es mi segunda chamba"

El hijo mayor de Pedro Castillo inicia una nueva etapa en México tras superar varias entrevistas y revela cómo fue el proceso para conseguir su nuevo trabajo.

Arnold Castillo, hijo mayor del expresidente Pedro Castillo, reveló que está a punto de comenzar una nueva experiencia laboral en México. El joven, quien permanece en el país azteca junto a su familia, contó a sus seguidores cómo fue el proceso que atravesó para acceder a este nuevo puesto. Durante una transmisión en TikTok, explicó que tuvo que participar en varias entrevistas antes de conocer el resultado del proceso de selección. Además, compartió algunos detalles de su vida actual y adelantó que su próximo trabajo estaría relacionado con los estudios que viene realizando.

Hijo de Pedro Castillo revela cómo consiguió su nuevo trabajo en México

Arnold Castillo, de 20 años, comunicó durante una transmisión en vivo que próximamente iniciará una nueva etapa profesional en México, país donde permanece desde que su padre, Pedro Castillo, fue detenido tras el intento de disolver el Congreso ocurrido el 7 de diciembre de 2022.

El joven relató parte de las experiencias que tuvo durante el proceso para conseguir el puesto y explicó que tuvo que participar en varias entrevistas. Mientras conversaba con sus seguidores, hizo referencia a los conocimientos adquiridos durante sus años de formación. “Tenemos que poner en práctica todo lo aprendido en estos cuatro años. (...) ¿Es mi primera chamba? No, es mi segunda chamba”, dijo durante una transmisión en vivo respondiendo preguntas para sus seguidores.

En medio de la transmisión, el estudiante de Informática aprovechó para bromear sobre algunas de las tareas que no deberían realizarse dentro de una empresa. "Vamos a eliminar base de datos, eliminamos base de datos, filtramos información y saboteamos la empresa, obviamente, jeje, eso es todo lo que no deben hacer, jeje, tienen que aplicar mejores y buenas prácticas", añadió entre risas bromeando con respecto a lo que haría

El joven también manifestó su molestia por ciertos momentos del proceso de selección, debido a que tuvo que responder reiteradamente algunas preguntas. "Hoy día tuve como tres, cuatro entrevistas y llega un punto de...me están haciendo repetir, repetir, la falta de organización que había, ¡Dios! Me quedé como...", agregó quejándose del proceso de selección.

Aunque no proporcionó información sobre la compañía para la que trabajará ni especificó cuál será exactamente su cargo, Arnold dejó entrever que la actividad estaría relacionada con la carrera de Informática que actualmente estudia. Según explicó, su incorporación se produciría este lunes.

¿Cómo es la vida de Arnold Castillo en México?

El hijo mayor de Pedro Castillo ha compartido en diferentes transmisiones algunos aspectos de su vida mientras permanece en México junto a su familia. En anteriores apariciones en TikTok, ha comentado que tanto su madre, la exprimera dama Lilia Paredes, como su hermana “se encuentran bien”.

Asimismo, Arnold se ha referido a la situación de inseguridad que atraviesa el Perú y calificó los problemas relacionados con la delincuencia y las extorsiones como un “mal social” que, desde su perspectiva, necesita recibir mayor atención. Pese a ello, ha señalado que, “por ahora”, no contempla involucrarse en política.

El joven también mantiene presente su vínculo con Chota, provincia cajamarquina de la que es originario, y ha mencionado que existe la posibilidad de regresar al Perú durante alguno de sus periodos de vacaciones.

En octubre del año pasado, el abogado Luis Walter Medrano, integrante del equipo legal de Pedro Castillo, declaró a Infobae que desconocía las transmisiones que Arnold realizaba en TikTok. Sin embargo, consideró que el joven tenía derecho a expresarse públicamente.

“(Él) ya es una persona mayor de edad y sus opiniones no guardan relación alguna con el proceso judicial del expresidente, eso que quede bien claro”, dijo en ese entonces.

El abogado también explicó que mantenía comunicación ocasional con Lilia Paredes, aunque indicó que no había recibido detalles relacionados con las actividades que su hijo realizaba a través de las plataformas digitales.

De acuerdo con lo señalado por Medrano, tampoco existiría una restricción que impidiera a Arnold viajar a Lima durante sus vacaciones, debido a que el asilo otorgado por el Gobierno mexicano está relacionado con motivos de protección.

En cuanto al entorno familiar de Pedro Castillo, el exmandatario está casado con Lilia Paredes Navarro, docente de profesión, desde el año 2000. Ambos son padres de Arnold y Alondra Castillo. Dentro del núcleo familiar también se encuentra Yenifer Paredes Navarro, hermana menor de Lilia, quien fue criada por la pareja desde temprana edad luego de quedar huérfana de madre.