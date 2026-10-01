Melcochita pone a prueba la paternidad de sus hijas con Monserrat y revela RESULTADO de los exámenes de ADN: "Me descuidé"

Melcochita sorprendió al contar que sometió a sus dos últimas hijas con Monserrat Seminario a una prueba de ADN y reveló qué ocurrió después.

El humorista Pablo Villanueva, mejor conocido como 'Melcochita' contó que decidió realizarles una prueba de ADN en medio de los cuestionamientos que surgieron alrededor de su matrimonio. Durante su aparición en el podcast de Magaly Medina, el artista dio a conocer qué determinaron los exámenes realizados a las menores. Además, confesó que todavía tiene pendiente formalizar legalmente la paternidad de ambas y explicó por qué no lo ha hecho.

Melcochita expone resultado de la prueba de ADN de sus hijas con Monserrat

El popular sonero habló en el espacio digital de Magaly Medina sobre la situación familiar que mantiene con Monserrat Seminario. El cómico fue consultado por las dos últimas hijas que tuvo con la piurana y terminó contando que decidió comprobar mediante exámenes de ADN si ambas eran sus descendientes biológicas.

La decisión se produjo en un contexto marcado por los cuestionamientos que el propio Melcochita había realizado contra Monserrat, a quien llegó a señalar por una presunta infidelidad durante el tiempo que permanecieron casados.

Ante la pregunta de Magaly Medina sobre qué determinaron los análisis, el humorista confirmó que ambos resultados fueron favorables y que las pruebas establecieron que las dos menores son biológicamente sus hijas. "Sí, le hice la prueba de ADN a las dos y salió positivo. (¿Son tus hijas?) Sí las dos", sostuvo el comediante.

De esta manera, el artista aseguró que María Esperanza y Cecilia son sus hijas biológicas. Sin embargo, durante la conversación también salió a la luz que existe un trámite de reconocimiento que todavía permanece pendiente.

Melcochita admite que aún no ha reconocido legalmente a sus dos últimas hijas

Después de confirmar el resultado de los exámenes, Melcochita reconoció que todavía no ha realizado el proceso legal para reconocer formalmente a María Esperanza y Cecilia. La revelación generó sorpresa durante la entrevista, por lo que Magaly Medina quiso conocer las razones detrás de esta situación.

El humorista explicó que una de las principales dificultades ha sido la distancia, ya que las menores nacieron en Sullana, Piura, y para completar el procedimiento tendría que trasladarse hasta esa ciudad.

"No las he firmado. Lo que pasa es que ella dio a luz en Piura. Entonces tendría que ir hasta ese lugar. No pude. Me descuidé también", contó el intérprete, quien además manifestó su intención de solucionar este pendiente en cuanto disponga del tiempo necesario. "Pero sí, tengo que regularizarlo. Ahora, están en Sullana. Cuando tenga tiempo voy allá y la firmo", fue la promesa que hizo.

Durante la conversación, Melcochita también se refirió a Constanza, hija de Monserrat Seminario a quien conoce desde que era pequeña y a quien crió como parte de su familia. El cómico explicó que, pese a no ser su hija biológica, mantiene con ella un vínculo paternal y fue precisamente a ella a quien sí reconoció legalmente.