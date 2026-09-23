Ethel Pozo confiesa el VERDADERO motivo que FRUSTRÓ sus intentos de tener hijos con Julián Alexander: "Intentamos varias veces, pero..."

La conductora Ethel Pozo contó que junto a Julián Alexander intentaron tener hijos hasta en tres oportunidades antes de tomar una decisión definitiva.

Ethel Pozo revela por qué no tuvo hijos con Julián Alexander | Composición Wapa - YouTube / Instagram

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Ethel Pozo volvió a hablar sobre uno de los aspectos más personales de su relación con Julián Alexander. La conductora contó que, durante su matrimonio, ambos contemplaron la posibilidad de convertirse nuevamente en padres. Sin embargo, después de intentarlo en varias oportunidades, la pareja tomó una decisión que cambió sus planes familiares. Ahora, la presentadora explicó cuál fue el motivo que los llevó a descartar definitivamente la idea de tener un hijo juntos.

¿Por qué Ethel Pozo decidió no tener hijos con Julián Alexander?

La confesión de Ethel Pozo ocurrió durante una conversación en el podcast de Kenji Fujimori. En medio de la entrevista, el hermano de Keiko Fujimori quiso conocer si la conductora todavía contemplaba ampliar la familia junto a su esposo.

Ante la pregunta sobre si le gustaría tener hijos con Julián Alexander, la presentadora fue contundente y dejó claro que actualmente esa posibilidad está descartada. No obstante, reconoció que en el pasado ambos sí buscaron convertirse en padres nuevamente. “Ya no, ya no, totalmente. Intentamos unas tres veces, pero no”, sostuvo.

Ethel y Julián actualmente conforman una familia ensamblada, debido a que ambos tienen hijos de relaciones anteriores. La conductora es madre de dos jóvenes, mientras que el director cuenta con un hijo, por lo que la pareja ya había experimentado previamente la etapa de crianza.

Precisamente, el crecimiento de sus hijos fue uno de los factores que los llevó a replantearse la idea de comenzar nuevamente con la crianza de un bebé. Al analizar la edad de los menores y las nuevas etapas que estaban por iniciar, ambos entendieron que preferían continuar con la dinámica familiar que ya tenían.

“Después, en un momento, nos vimos y dijimos: ‘Oye, Dome ya se va a la universidad, Lua está a años de terminar el cole, Cris sigue… 19, 17 y va a cumplir 13, Cris. Entonces, ¿ya para qué volver a empezar?’. Entonces dijimos: ‘No, ¿ya para qué? Estamos bien así’”, añadió.

De esta manera, Ethel Pozo dejó claro que la decisión de no tener más hijos junto a Julián Alexander fue tomada en conjunto y después de evaluar el momento que atravesaba cada integrante de su familia.

Ethel Pozo y Julián Alexander disfrutan su proyecto ‘Modo Pareja’

Más allá de su vida familiar, Ethel Pozo también habló sobre la nueva etapa profesional que comparte con su esposo. Ambos participan en ‘Modo Pareja’, un proyecto digital en el que abordan diferentes experiencias relacionadas con las relaciones sentimentales.

Para la conductora, este espacio se ha convertido en una oportunidad para conversar sobre situaciones cotidianas que pueden resultar familiares para otras parejas. Asimismo, destacó que las diferencias dentro de una relación forman parte de la convivencia y que no existe una pareja que permanezca feliz todo el tiempo.

“Es lindo, me gusta. Creo que es algo genuino que le pasa a muchas parejas, que a veces nos gusta una cosa y a él no, que tenemos coincidencias, pero también… nadie tiene una relación perfecta, nadie tiene nada parecido a que todo el día estés feliz, pero en las diferencias y en la comprensión creo que está la clave. Lo estamos disfrutando mucho”, precisó.