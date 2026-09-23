"Serán siempre los SEGUNDONES": Magaly Medina IMPACTA con FUERTE respuesta tras sus críticas a 'La China' Polo

Magaly Medina no se quedó callada ante las críticas por sus comentarios sobre ‘La China’ Polo y defendió su postura durante su programa.

Magaly Medina se defiende de las críticas tras muerte de 'La China' Polo | Composición Wapa - Captura de pantalla

Magaly Medina se defiende de las críticas tras muerte de 'La China' Polo | Composición Wapa - Captura de pantalla

Magaly Medina volvió a pronunciarse luego de las críticas que recibió por sus comentarios sobre ‘La China’ Polo. La conductora había cuestionado el trabajo periodístico de la fallecida comunicadora durante su programa. Sus declaraciones provocaron una ola de reacciones en redes sociales, entre ellas la de Rodrigo González. Ahora, la presentadora decidió responder a sus detractores con un contundente mensaje en la reciente edición de 'Magaly TV, la firme'.

Magaly Medina responde tras las críticas por ‘La China’ Polo

Durante la edición del lunes 21 de septiembre de su programa, Magaly Medina se refirió al desempeño de ‘La China’ Polo como periodista. Sus comentarios generaron numerosas reacciones entre quienes consideraron cuestionable que la conductora hablara de la comunicadora tras su fallecimiento.

Rodrigo González, uno de los personajes que manifestó públicamente su desacuerdo con las declaraciones de la conductora, también arremetió contra quien fuera su amiga. Las críticas continuaron en las plataformas digitales y alcanzaron a la presentadora de televisión.

Un día después, el martes 22 de septiembre, Magaly Medina reapareció en su programa con un llamativo look y bailando frente a cámaras. Antes de continuar con el desarrollo de su espacio televisivo, hizo referencia a los comentarios que suelen recibir sus apariciones.

“Ahora los odiadores van a decir por qué visto de rojo, por qué sigo bailando. ¿Cuántos años llevo bailando? Con dos pies izquierdos, pero sigo bailando”, dijo entre risas al inicio de su programa.

La conductora aprovechó ese momento para referirse nuevamente a quienes cuestionan sus decisiones y la manera en que desarrolla su programa. Su intervención terminó dando paso a una reflexión sobre su larga permanencia en la televisión y su postura frente a las opiniones externas.

Magaly Medina lanza contundente mensaje a sus detractores

En medio de las reacciones que provocaron sus declaraciones sobre ‘La China’ Polo, Magaly Medina defendió su derecho a expresar sus opiniones sin consultar previamente a otras personas. La conductora también hizo referencia a los cuestionamientos que recibió después de mostrar el expediente policial relacionado con la fallecida periodista.

“¿De cuándo acá yo le pregunto o le consulto a alguien qué debo decir y qué debo de hacer? ¿Cuándo debo de contestar y cuándo no? Bien desubicada la gente, ¿no?”, dijo antes de hacer memoria sobre su trayectoria.

La presentadora recordó entonces los años que lleva trabajando frente a las cámaras y sostuvo que durante ese tiempo ha mantenido una línea propia al momento de conducir su programa.

“29 años, soy un mueble más del mundo de la televisión, un mueble antiguo por cierto, pero bien conservado, buena madera, buen acabado. Ni el primer día que salí en televisión, le he consultado a alguien lo que debo decir o no debo decir. Cállense la boca aquellos que no tienen nada que hablar. Este programa se ha mantenido porque soy fiel a mí y a mis ideas. No soy fiel a las ideas del resto”, manifestó con orgullo.

Magaly Medina también cuestionó a quienes, desde su perspectiva, siguen las opiniones de los demás en lugar de mantener una posición propia. Para reforzar su postura, utilizó una comparación relacionada con su personalidad y con la forma en que ha desarrollado su carrera televisiva.