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Ganador de ‘La Voz’ es hallado sin vida en un lago a los 43 años: esto se sabe sobre su muerte

El primer ganador de ‘The Voice’ en los Países Bajos fue encontrado fallecido a los 43 años en un lago. Las autoridades examinan el incidente.

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    Ganador de ‘La Voz’ es hallado sin vida en un lago a los 43 años: esto se sabe sobre su muerte
    ¡TRAGEDIA! Ganador de ‘La Voz’ es hallado SIN VIDA en un lago: Es todo lo que se sabe | Composición EP.
    Ganador de ‘La Voz’ es hallado sin vida en un lago a los 43 años: esto se sabe sobre su muerte

    El ámbito musical se vio conmocionado al confirmarse el deceso de Ben Saunders, el cantante neerlandés que se destacó al convertirse en el primer triunfador de ‘The Voice’ en Países Bajos. Saunders tenía 43 años al momento de su muerte.

    El martes 15 de septiembre, el cuerpo de Saunders fue descubierto en el lago Rijkerswoerdse Plassen, situado en Países Bajos. Las autoridades han iniciado las investigaciones para esclarecer las circunstancias que llevaron a su muerte.

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    Según los primeros informes proporcionados por medios internacionales, aún no se ha comunicado la causa del fallecimiento. No obstante, se descarta la intervención de terceros en el suceso.

    El emotivo tributo de su hermano a Ben Saunders

    La pérdida ha dejado un fuerte impacto entre los aficionados del famoso reality show, dado el recorrido que Saunders hizo después de su actuación en el programa.

    Dean Saunders, hermano del artista, fue uno de los primeros en expresar públicamente su dolor por la tragedia. En sus redes sociales, publicó un conmovedor mensaje de despedida.

    "Mi amado hermano menor nos dejó hoy, jamás había experimentado un dolor así", escribió Dean.

    La publicación de Dean recibió multitud de mensajes de apoyo y condolencias de seguidores que recordaron con cariño la participación de Ben en el programa que impulsó su carrera.

    Ben Saunders: Un ícono de 'The Voice'

    Ben Saunders adquirió fama a nivel internacional al formar parte de la primera edición de ‘The Voice’ en Países Bajos, formato que fue replicado en varios países bajo el título de ‘La Voz’.

    Su audición a ciegas en 2011, donde interpretó ‘Use Somebody’ de Kings of Leon, se convirtió en un momento inolvidable de su trayectoria en el concurso.

    Avanzando en la competición, Saunders se alzó como vencedor de la inicial entrega del célebre programa en territorio neerlandés.

    Actualmente, tanto sus seguidores como sus seres queridos lamentan su repentina partida, mientras las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las causas de su deceso.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ganador de ‘La Voz’ es hallado sin vida en un lago a los 43 años: esto se sabe sobre su muerte
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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