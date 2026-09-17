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Marcelo Tinelli habría DEJADO a Milett Figueroa porque "ESTABA CON OTROS HOMBRES", reveló la prensa argentina: "Le tiene miedo"

Una periodista reconocida afirmó que Marcelo Tinelli terminó su relación con Milett Figueroa al descubrir una posible infidelidad de la modelo peruana.

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    Marcelo Tinelli habría DEJADO a Milett Figueroa porque "ESTABA CON OTROS HOMBRES", reveló la prensa argentina: "Le tiene miedo"
    Marcelo Tinelli habría terminado con Milett Figueroa | Composición Wapa
    Marcelo Tinelli habría DEJADO a Milett Figueroa porque "ESTABA CON OTROS HOMBRES", reveló la prensa argentina: "Le tiene miedo"

    El conocido exconductor de televisión, Marcelo Tinelli, ha sido el centro de atención luego de que la periodista Angie Balbiani afirmara que él puso fin a su relación con Milett Figueroa. Esta supuesta decisión drástica habría sido consecuencia de que el empresario argentino destapó una información importante sobre la actriz peruana.

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    ¿Por qué Marcelo Tinelli habría puesto fin a la relación con Milett Figueroa?

    Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, después de reconciliarse tras una separación, fueron vistos disfrutando juntos en Argentina. Sin embargo, según medios argentinos, la relación habría concluido a pocas semanas de esta nueva etapa.

    La periodista y panelista Angie Balbiani reveló ante las cámaras de 'Puro Show' la posible ruptura de la pareja mediática. Además, mencionó que el exconductor de televisión estaría atravesando una situación complicada con sus hijas por la actriz.

    "Marcelo Tinelli dejó a Milett Figueroa, ahora, hace un par de días. Parece que hay un quilombo muy grande, Marcelo está asustado porque tiene problemas entre las hijas y Milett", declaró la periodista.

    La periodista argentina sorprendió al indicar que Marcelo Tinelli habría tomado la decisión debido a una supuesta infidelidad de Milett Figueroa. "Él asume que no está más enamorado y que Milett, además de estar con Marcelo, estaba con otros hombres", afirmó.

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    Hacen fuerte revelación de Marcelo Tinelli sobre Milett Figueroa

    Pampito, integrante del programa argentino, se refirió a la polémica mientras se estrenaba la nueva temporada de la serie dedicada a la familia y aseguró haber recibido información sobre la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. El panelista afirmó que el conductor tendría cierto temor hacia la modelo peruana. “A mí me contaron algo... es delicado... que Tinelli le tiene miedo a Milett”, sostuvo.

    Tras generar expectativa con sus declaraciones, Pampito precisó que lo que le contaron no estaría relacionado con amenazas graves ni con la comisión de algún delito. Sin embargo, señaló que se trataría de un asunto privado que podría conocerse públicamente en algún momento. “Le tiene miedo o respeto si quieren a Milett, no puedo contar por qué, me lo dijeron pero no lo puedo contar”, aseguró.

    SOBRE EL AUTOR:
    Marcelo Tinelli habría DEJADO a Milett Figueroa porque "ESTABA CON OTROS HOMBRES", reveló la prensa argentina: "Le tiene miedo"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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