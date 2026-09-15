¡NADIE LO ESPERABA! César Sánchez habla por primera vez de su amorío con Naldy Saldaña y revela dónde ocurrió el encuentro: “En Tingo María...”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Las indagaciones siguen su curso! En el complicado contexto legal que enfrenta debido a acusaciones de acoso y tocamientos indebidos, César Sánchez, reconocido por su participación en La Bella Luz, vuelve a ser el centro de atención. Su testimonio ante las autoridades sobre su relación con Naldy Saldaña se ha dado a conocer a través de 'Magaly TV La Firme'. En el informe policial publicado, él reconoció haber mantenido un vínculo oculto que incluye encuentros íntimos a principios del 2025.
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César Sánchez reconoce relación con Naldy Saldaña ante las autoridades
Las declaraciones que César Sánchez brindó como defensa frente a la denuncia de Naldy Saldaña fueron emitidas por Magaly TV La Firme. En dichas declaraciones, él afirma que no hubo acoso, indicando que mantenían una relación oculta en la que hubo también contacto físico.
"Tuve un encuentro íntimo con la agraviada en Tingo María, aunque no recuerdo el lugar exacto. Sucedió a inicios de 2025, empezando el año. (…) No tuvimos una relación sentimental, aunque a mediados de 2025 le confesé mis sentimientos a ella. Le dije ‘Naldy, quiero estar contigo’, pero no me dio una respuesta, solo me sonrió y yo también lo hice", dijo César Sánchez en sus declaraciones.
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Lo que sorprendió a la conductora de espectáculos fue la afirmación de Sánchez sobre su relación sin tener pruebas que respalden lo sucedido con la excantante de La Bella Luz: No tengo porque todo era momentáneo, explicó.
Naldy Saldaña refuta a César Sánchez sobre supuesto encuentro
"Nunca consintí nada, ni estuve a solas con él. Aprovechaba los momentos después de los ensayos. Jamás tuve un momento privado con él. No puede decir eso porque es falso", expresó Naldy Saldaña en su entrevista con ATV.