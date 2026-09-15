Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¡ATENCIÓN! Estos distritos de Lima se quedarán SIN AGUA este 14 de septiembre, informó Sedapal

¡NADIE LO ESPERABA! César Sánchez habla por primera vez de su amorío con Naldy Saldaña y revela dónde ocurrió el encuentro: “En Tingo María...”

César Sánchez revela ante las autoridades haber tenido un encuentro con Naldy Saldaña, con quien había un supuesto romance, según informó Magaly TV.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡NADIE LO ESPERABA! César Sánchez habla por primera vez de su amorío con Naldy Saldaña y revela dónde ocurrió el encuentro: “En Tingo María...”
    César Sánchez habla por primera vez de su amorío con Naldy Saldaña.
    ¡NADIE LO ESPERABA! César Sánchez habla por primera vez de su amorío con Naldy Saldaña y revela dónde ocurrió el encuentro: “En Tingo María...”

    ¡Las indagaciones siguen su curso! En el complicado contexto legal que enfrenta debido a acusaciones de acoso y tocamientos indebidos, César Sánchez, reconocido por su participación en La Bella Luz, vuelve a ser el centro de atención. Su testimonio ante las autoridades sobre su relación con Naldy Saldaña se ha dado a conocer a través de 'Magaly TV La Firme'. En el informe policial publicado, él reconoció haber mantenido un vínculo oculto que incluye encuentros íntimos a principios del 2025.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¿SE VIENE UNA NUEVA GUERRA? Jefferson Farfán exige a Magaly Medina que se RECTIFIQUE tras acusación por amenazas

    César Sánchez reconoce relación con Naldy Saldaña ante las autoridades

    Las declaraciones que César Sánchez brindó como defensa frente a la denuncia de Naldy Saldaña fueron emitidas por Magaly TV La Firme. En dichas declaraciones, él afirma que no hubo acoso, indicando que mantenían una relación oculta en la que hubo también contacto físico.

    "Tuve un encuentro íntimo con la agraviada en Tingo María, aunque no recuerdo el lugar exacto. Sucedió a inicios de 2025, empezando el año. (…) No tuvimos una relación sentimental, aunque a mediados de 2025 le confesé mis sentimientos a ella. Le dije ‘Naldy, quiero estar contigo’, pero no me dio una respuesta, solo me sonrió y yo también lo hice", dijo César Sánchez en sus declaraciones.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¡LE RESPONDIÓ CON TODO! Israel Dreyfus REACCIONA a decisión de Alejandra Baigorria de eliminarlo como amigo por parodiarla

    Lo que sorprendió a la conductora de espectáculos fue la afirmación de Sánchez sobre su relación sin tener pruebas que respalden lo sucedido con la excantante de La Bella Luz: No tengo porque todo era momentáneo, explicó.

    Naldy Saldaña refuta a César Sánchez sobre supuesto encuentro

    "Nunca consintí nada, ni estuve a solas con él. Aprovechaba los momentos después de los ensayos. Jamás tuve un momento privado con él. No puede decir eso porque es falso", expresó Naldy Saldaña en su entrevista con ATV.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡NADIE LO ESPERABA! César Sánchez habla por primera vez de su amorío con Naldy Saldaña y revela dónde ocurrió el encuentro: “En Tingo María...”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    ¡TODO SE SALIÓ DE CONTROL! Tilsa Lozano ATROPELLÓ al padre de sus hijos tras discusión en la vía pública

    ¡NADIE LO ESPERABA! César Sánchez habla por primera vez de su amorío con Naldy Saldaña y revela dónde ocurrió el encuentro: “En Tingo María...”

    ¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS? Magaly Medina revela a quién pertenecería el número desde el que denuncia recibir extorsiones y responde a Jefferson Farfán

    ¿SE VIENE UNA NUEVA GUERRA? Jefferson Farfán exige a Magaly Medina que se RECTIFIQUE tras acusación por amenazas

    Clara Seminara manda INESPERADO MENSAJE a FAMILIARES de 'Yuca' tras su muerte: "Me da mucha..."

    Ofertas

    La Bistecca

    Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Digital Market

    Licencia Microsoft Office 2024 Professional Plus (Activación inmediata | Garantía total)

    PRECIO

    S/ 34.90
    Comprar

    Ricardo Gozzing Chacarilla

    Tinte completo + hidratación y más en Ricardo Gozzing Chacarilla.

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;