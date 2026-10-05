¿Qué debes tener en cuenta al elegir unos lentes? 5 claves para combinar estilo y funcionalidad

Los lentes ocupan un lugar cada vez más importante en la vida cotidiana. Ya no se consideran únicamente un complemento capaz de transformar un look, sino también una herramienta vinculada al cuidado de la salud visual. Tanto los lentes de medida como los de sol cumplen distintas funciones, por lo que al momento de elegirlos conviene considerar las necesidades de cada persona, además del diseño y el estilo.

Esta evolución también se refleja en los hábitos de consumo. Según el State of Fashion 2026 de BoF y McKinsey, el mercado global de eyewear creció cerca de 6% anual entre 2022 y 2025. Asimismo, un informe de The Vision Council de 2026 señala que casi la mitad de las personas que compraron lentes de lectura adquirieron varios pares, buscando alternativas para diferentes usos y ocasiones.

La tendencia evidencia que los lentes han pasado a formar parte de distintos momentos del día: desde las actividades laborales hasta el deporte, las reuniones sociales y los espacios de ocio. Al mismo tiempo, las nuevas propuestas de moda exploran monturas, materiales, colores y acabados que permiten combinar funcionalidad con personalidad.

En esta línea, Mó presentó para esta temporada la colección DOMA, inspirada en el universo ecuestre desde una mirada contemporánea, con líneas equilibradas, tonos tierra y detalles en piel y metal.

Más allá de las tendencias, existen algunos aspectos que conviene revisar antes de elegir un nuevo par de lentes.

1. Piensa en las actividades de tu día a día

El uso que tendrán los lentes es uno de los primeros factores que se deben considerar. Quienes pasan varias horas frente a una computadora, por ejemplo, pueden evaluar opciones con tratamientos que reduzcan reflejos y mejoren el confort visual.

Para actividades deportivas como running o ciclismo, pueden resultar más prácticas las monturas ligeras y estables, mientras que para jornadas de trabajo, reuniones o eventos es posible optar por diseños más estructurados que también complementen la vestimenta.

2. Prioriza la salud visual

El diseño importa, pero la función de los lentes debe ocupar un lugar central en la decisión.

En los lentes de medida es fundamental contar con una graduación adecuada y evaluar características como el tratamiento antirreflejo. En el caso de los lentes de sol, uno de los principales aspectos que se debe revisar es la protección frente a la radiación ultravioleta.

La polarización también puede resultar útil para disminuir los reflejos producidos por superficies como el agua, las pistas o el pavimento, especialmente durante actividades al aire libre.

3. Revisa los materiales y la resistencia

El material de la montura influye tanto en la comodidad como en su resistencia y duración.

El acetato suele destacar por su resistencia y variedad de acabados, mientras que las monturas metálicas pueden ofrecer estructuras más ligeras y estilizadas. Antes de elegir, también conviene revisar el funcionamiento de las bisagras, las uniones y la estabilidad general de la estructura.

Los acabados en metal, carey, piel o tonos naturales también se han convertido en recursos frecuentes para darle mayor personalidad a este accesorio.

4. Busca una montura que represente tu estilo

Los lentes tienen la capacidad de modificar considerablemente la percepción de un look. Una montura de líneas limpias y colores neutros puede integrarse fácilmente a un estilo clásico o minimalista, mientras que los diseños más voluminosos, geométricos o coloridos pueden convertirse en el elemento protagonista del conjunto.

Los tonos tierra, los acabados carey y los detalles metálicos aparecen entre las alternativas que permiten combinar fácilmente los lentes con diferentes prendas y situaciones.

5. Ten en cuenta las facciones del rostro

La forma del rostro puede servir como referencia para encontrar una montura visualmente equilibrada, aunque no debe convertirse en una regla estricta.

Las monturas angulares pueden aportar definición a los rostros redondos, mientras que los diseños curvos pueden suavizar facciones más marcadas. También conviene observar elementos como las cejas, los pómulos y el puente de la nariz.

En el caso de las cejas, por ejemplo, suele buscarse que la parte superior de la montura acompañe su forma sin cubrirlas completamente. El tamaño también es importante: una montura proporcionada permite mantener un equilibrio entre comodidad, funcionalidad y estética.