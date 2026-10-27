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Caso Lizeth Marzano da un giro: Marisel Linares solicita archivar investigación por presunto encubrimiento

El abogado de la familia de Lizeth Marzano, Julio Mendoza, critica que la periodista intente excluirse de la investigación por presunto encubrimiento y se reunió con Adrián Villar poco después del incidente.

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    Caso Lizeth Marzano da un giro: Marisel Linares solicita archivar investigación por presunto encubrimiento

    En el contexto del trágico accidente que provocó la muerte de Lizeth Marzano en San Isidro hace más de ocho meses, la defensa de su familia ha expresado su preocupación ante el pedido de Marisel Linares. La periodista ha solicitado archivar la investigación en su contra, donde se le vincula con un posible encubrimiento, al encontrarse poco después del hecho con Adrián Villar, conductor implicado, y Rubén Villar, su entonces pareja y padre del joven.

    Julio Mendoza, representante legal de los Marzano, indicó que este requerimiento busca separar a Linares de la investigación para reducir su posible responsabilidad en el caso de encubrimiento, pese a su encuentro en un parque del distrito, cuatro horas tras el suceso. La audiencia, en la cual se evaluará esta solicitud, está fijada para el 28 de octubre a las 2.00 p. m., y la defensa familiar espera que sea desestimada.

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    Defensa considera inadmisible el pedido

    Mendoza comentó a Panamericana Noticias que inicialmente la defensa de Linares buscó argumentar un aparente vínculo familiar entre la periodista y Villar para excluirla del presunto encubrimiento. Sin embargo, en la audiencia del 28 de octubre, han modificado su estrategia para alegar que Linares no habría obstaculizado la justicia en este panorama.

    "Para mañana, argumentan que no hubo obstrucción a la justicia por parte de Marisel Linares. Esto nos parece inaceptable, ya que ella estaba al tanto del accidente, al reunirse en un parque poco después de los hechos. (…) ¿Qué ocurrió allí? Se trató de una maniobra de ocultamiento y no creemos que el juez acepte este planteamiento", declaró el abogado representante de la familia Marzano.

    Prisión preventiva en su fase final

    El accidente que terminó con la vida de Lizeth Marzano Noguera, destacada en buceo, se dio la noche del 17 de febrero de 2026, cuando practicaba deporte en la avenida Camino Real, cerca del Lima Golf Club, en San Isidro. Adrián Villar conducía el auto que la atropelló y luego huyó sin prestar ayuda. La deportista falleció de madrugada, causando conmoción en sus allegados.

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    Las autoridades iniciaron una investigación y dictaron nueve meses de prisión preventiva para Villar, quien aún se encuentra en la prisión Miguel Castro Castro. La familia de Marzano ha llamado la atención sobre el vencimiento de esta medida el 25 de noviembre, instando a la justicia a actuar con prontitud. "Existen pruebas suficientes para tomar decisiones", afirmó Gino Marzano, hermano de la víctima.

    Julio Mendoza también mencionó que la defensa de Villar buscaría extender el proceso judicial con una nueva versión de los hechos, alegando que en el momento del accidente, el joven se encontraba bajo efectos de medicamentos y estrés laboral.

    SOBRE EL AUTOR:
    Caso Lizeth Marzano da un giro: Marisel Linares solicita archivar investigación por presunto encubrimiento
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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