¿Habrá clases este 29 de octubre? Minedu aclara qué se sabe tras el paro nacional del SUTEP

El Sutep anunció una paralización nacional para exigir mejoras laborales y mayor presupuesto educativo. La medida podría afectar las clases en colegios públicos de distintas regiones del Perú.

Minedu aclara qué se sabe tras el paro nacional del SUTEP. | Composición Wapa

Minedu aclara qué se sabe tras el paro nacional del SUTEP. | Composición Wapa

La comunidad educativa se mantiene a la expectativa ante el paro nacional convocado por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) para este jueves 29 de octubre. La protesta reunirá a docentes, trabajadores administrativos y jubilados del sector, quienes exigirán al Gobierno atender diversas demandas laborales y económicas.

El secretario general del gremio, Lucio Castro, anunció que aproximadamente 200.000 maestros y jubilados participarían en la jornada de protesta. Sin embargo, una de las principales preocupaciones de los padres de familia es conocer si los estudiantes deberán acudir a sus colegios o si las actividades académicas serán suspendidas.

¿Habrá clases en los colegios públicos este jueves 29 de octubre?

Hasta el momento, el Ministerio de Educación (Minedu) no ha comunicado oficialmente una suspensión general de clases para el jueves 29 de octubre debido a la paralización del magisterio.

No obstante, la participación de docentes y personal administrativo podría afectar el funcionamiento de algunas instituciones educativas públicas, dependiendo del nivel de adhesión a la protesta.

Gilmer Meza, secretario general del Sutep Lima, advirtió que la ausencia de trabajadores podría impedir el desarrollo habitual de las actividades escolares.

"En otras palabras, se cerrarán los colegios porque no habrá trabajadores", manifestó a Exitosa. Por su parte, Lucio Castro ratificó la convocatoria y destacó el alcance nacional de la medida. "El 29 de octubre hay un paro nacional de todo el magisterio peruano", expresó.

Por ahora, tampoco se ha confirmado si los colegios afectados deberán implementar clases virtuales o establecer jornadas de recuperación. Por ello, los padres de familia deberán mantenerse atentos a las comunicaciones de cada institución educativa y de las autoridades correspondientes.

¿Por qué el Sutep realizará un paro nacional el 29 de octubre?

La movilización busca exigir al Ejecutivo mayores recursos para la educación pública, así como el cumplimiento de compromisos relacionados con los derechos laborales y previsionales del magisterio.

Entre los principales pedidos del sindicato figuran:

Incrementar el presupuesto destinado a la educación pública.

Mejorar la infraestructura y el mantenimiento de los colegios.

Fortalecer los servicios de alimentación y salud de los estudiantes.

Garantizar capacitación y mejores condiciones laborales para los docentes.

Atender las deudas laborales pendientes.

Implementar la reglamentación de la ley de pensiones y garantizar pensiones dignas para los maestros jubilados.

Los dirigentes esperan que la paralización permita visibilizar estas demandas y promover respuestas de las autoridades.

Minedu evalúa cambios en el calendario escolar por el fenómeno El Niño

De manera paralela al paro docente, el sector Educación también enfrenta posibles modificaciones en el calendario académico debido a los efectos previstos del fenómeno El Niño.

Según declaraciones del ministro de Educación, algunas regiones podrían culminar sus actividades escolares antes de lo programado, principalmente aquellas con mayor exposición a lluvias intensas.

"En algunas regiones ya se ha tomado la decisión de adelantarlas a fin de noviembre", señaló. Asimismo, precisó que "los primeros días de diciembre ya están terminadas las clases", en referencia a las zonas donde se prevé una mayor incidencia del fenómeno climático.

Entre los departamentos considerados por su exposición a las lluvias se encuentran Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, aunque no se ha detallado una relación oficial definitiva de las regiones comprendidas en estos ajustes.