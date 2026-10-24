¡ATENCIÓN! Programa Contigo inicia PAGO de S/300: verifica si estás en la lista de beneficiarios del padrón V

El Programa Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social inició el pago de la pensión de S/300 correspondiente al padrón V de 2026. Conoce quiénes pueden cobrar este apoyo económico y cómo consultar si apareces en la lista oficial de beneficiarios.

Pago de S/300 del Programa Contigo: consulta la lista de beneficiarios del padrón V | Composición Wapa: Difusión - Andina

Pago de S/300 del Programa Contigo: consulta la lista de beneficiarios del padrón V | Composición Wapa: Difusión - Andina

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció el inicio de la entrega de la pensión de S/300 del Programa Contigo, correspondiente al quinto padrón de 2026. El desembolso comenzó este viernes 23 de octubre y está dirigido a personas con discapacidad severa que cumplen los requisitos establecidos. Según la disposición oficial, miles de usuarios podrán acceder a este apoyo económico durante el periodo de septiembre y octubre. Conoce cómo consultar la relación de beneficiarios, cuáles son las condiciones para recibir el dinero y qué pasos debes seguir para solicitar la afiliación.

Programa Contigo: conoce los requisitos para acceder a la pensión de S/300

El Programa Contigo, iniciativa que depende del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, brinda una pensión no contributiva de S/300 cada dos meses a personas con discapacidad severa que viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema. La finalidad de esta ayuda económica es contribuir a mejorar la calidad de vida de quienes se encuentran en esta situación.

Para el quinto padrón de 2026, correspondiente a septiembre y octubre, el pago comenzó el viernes 23 de octubre. De acuerdo con el artículo 3 de la Resolución de Dirección Ejecutiva N.° D000215-2026-MIDIS/PNPDS-DE, un total de al menos 142.771 usuarios afiliados accederán a este beneficio. El cobro podrá efectuarse en las oficinas del Banco de la Nación y en los agentes autorizados.

Para formar parte del Programa Contigo, los solicitantes deben cumplir con tres condiciones:

Tener un certificado médico que acredite una discapacidad severa. No recibir ingresos ni pensiones provenientes de entidades públicas o privadas, incluidas las prestaciones económicas del Seguro Social de Salud (EsSalud). Estar clasificados en situación de pobreza según el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

¿Cómo consultar si eres beneficiario de los S/300 del Programa Contigo?

El Programa Contigo difundió en su plataforma oficial la relación de personas incluidas en el padrón V. Para comprobar si figuras entre los beneficiarios, puedes ingresar al ENLACE oficial y revisar el Anexo N.° 05, documento incorporado a la Resolución de Dirección Ejecutiva N.° D000215-2026-MIDIS/PNPDS-DE. La lista fue preparada y validada por la Unidad de Operaciones y Transferencias.

Si necesitas confirmar tu inclusión en el quinto padrón o conocer el estado de tu trámite de afiliación, también puedes utilizar los siguientes canales de atención:

Consulta virtual: si ya solicitaste tu incorporación al programa, ingresa al Sistema Integrado Contigo (SiContigo) mediante este LINK

Atención municipal: acude a la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) correspondiente a tu distrito para recibir orientación.

Atención presencial en el Midis: puedes dirigirte al Módulo de Atención al Ciudadano de la sede central, situada en la avenida Paseo de la República N.° 3101, en San Isidro.

Consulta telefónica: comunícate al (01) 644 9006 y marca la opción 1. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

¿Cómo solicitar la afiliación al Programa Contigo?

Las personas que todavía no forman parte del programa pueden iniciar el trámite presentando el Formato PC 1000 junto con una copia simple del certificado médico que acredita la discapacidad severa. La documentación puede entregarse en la OMAPED del distrito correspondiente o directamente en las oficinas del Programa Contigo.