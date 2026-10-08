Gobierno entregará BONO de S/300 antes de que termine el año: revisa QUIÉNES recibirán el BENEFICIO y CUÁNDO podrán cobrarlo

El Gobierno plantea entregar un bono extraordinario de S/300 a los beneficiarios de Pensión 65 antes de finalizar el 2026. Conoce quiénes accederían al pago y cuándo se realizaría.

El Gobierno contempla entregar una subvención extraordinaria de S/300 a los usuarios de Pensión 65 antes de finalizar 2026. La medida está incluida en el proyecto de crédito suplementario por más de S/8 228 millones presentado por el Ejecutivo ante el Congreso. El apoyo económico adicional estaría destinado a los adultos mayores que ya forman parte del programa social y se otorgaría junto con el pago correspondiente al periodo noviembre-diciembre. Conoce quiénes recibirían este beneficio, cuándo está previsto el desembolso y cuáles son las condiciones para formar parte de Pensión 65.

¿Quiénes recibirán la subvención adicional de S/300?

El pago extraordinario de S/300 está dirigido a las personas que actualmente son beneficiarias de Pensión 65. La entrega se encuentra contemplada dentro de los recursos destinados a los programas sociales incluidos en el nuevo pedido de crédito suplementario presentado por el Ejecutivo.

Según lo expuesto ante el Congreso, el beneficio alcanzaría a cientos de miles de adultos mayores que viven en situación de pobreza extrema y que ya se encuentran incorporados al programa. Este apoyo económico tendría carácter excepcional, por lo que sería entregado por única vez y no representaría un aumento permanente de la subvención habitual.

El crédito suplementario solicitado por el Gobierno asciende a más de S/8 228 millones y comprende recursos destinados a diferentes sectores y acciones prioritarias. Entre las medidas consideradas se encuentran aquellas relacionadas con los servicios públicos, los programas sociales y la prevención y atención de los posibles efectos del Fenómeno El Niño.

Dentro de este presupuesto se contempla una partida de S/304 millones para programas sociales, en la que se encuentra incluida la subvención adicional destinada a los usuarios de Pensión 65.

¿Cuándo se pagará el bono adicional de Pensión 65?

El desembolso extraordinario de S/300 está previsto para efectuarse durante el periodo de noviembre-diciembre de 2026. De esta manera, los beneficiarios recibirían el apoyo económico antes de que concluya el año, siempre que la medida siga el procedimiento correspondiente para su aprobación.

Respecto al pago regular del programa, el cronograma de Pensión 65 para 2026 establece que la entrega correspondiente al padrón de noviembre-diciembre comenzará el 30 de noviembre de 2026. Además, se ha establecido una segunda fecha de pago para el 8 de enero de 2027.

La subvención adicional forma parte de las medidas que el Ejecutivo busca financiar mediante el crédito suplementario solicitado al Congreso. Este paquete también contempla intervenciones destinadas a enfrentar los posibles efectos del Fenómeno El Niño durante los años 2026 y 2027.

El proyecto deberá continuar con el trámite correspondiente en el Congreso para que las disposiciones incluidas puedan concretarse.

¿Qué requisitos necesitas para formar parte de Pensión 65?

Para acceder a Pensión 65, los adultos mayores deben cumplir determinadas condiciones relacionadas con su edad, situación económica y condición previsional. Estos son los principales requisitos y pasos señalados para solicitar la incorporación:

Tener 65 años o más.

Contar con DNI vigente.

Tener una clasificación socioeconómica de pobreza extrema otorgada mediante el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

No recibir una pensión pública o privada, incluidas las prestaciones económicas otorgadas por EsSalud.

Presentar el Formulario 1000 correctamente llenado y firmado para solicitar la afiliación.

El trámite puede efectuarse en una oficina de Pensión 65 o en la municipalidad correspondiente.

Una vez presentada la documentación, el programa se encarga de verificar la información con las entidades correspondientes para comprobar el cumplimiento de las condiciones.