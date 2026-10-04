Pensión 65: Gobierno prevé duplicar el pago a S/700, ¿desde cuándo se aplicaría?

Pensión 65 podría entregar S/700 en noviembre-diciembre de 2026 gracias a una subvención adicional de S/350 incluida en un proyecto del Ejecutivo.

El aumento de Pensión 65 estaría más cerca.

El aumento de Pensión 65 estaría más cerca.

Los usuarios de Pensión 65 podrían recibir un pago de S/700 durante el último padrón de 2026. El Ejecutivo presentó un proyecto de crédito suplementario que contempla otorgar una subvención extraordinaria de S/350, adicional al monto bimestral que actualmente reciben los adultos mayores en situación de pobreza extrema.

La medida está incluida dentro de una iniciativa presupuestal superior a S/8.228 millones y busca que el beneficio adicional sea entregado junto con el pago correspondiente al periodo noviembre-diciembre.

¿Pensión 65 subirá a S/700 desde noviembre?

Actualmente, los usuarios del programa reciben S/350 cada dos meses. La propuesta del Gobierno autoriza al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a entregar otros S/350 de manera adicional durante el último periodo de pago del año.

"La propuesta también autoriza excepcionalmente durante el Año Fiscal 2026, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del Programa Nacional de Asistencia Solidaria ‘Pensión 65′, otorgar una subvención económica adicional de S/350 a favor de las personas usuarias de dicho Programa", señala la información oficial publicada por El Peruano.

De aprobarse el proyecto, los beneficiarios recibirían en conjunto S/700 durante el periodo noviembre-diciembre: S/350 correspondientes al pago regular y otros S/350 por la subvención extraordinaria.

¿Cuándo se realizaría el pago de S/700?

El sexto y último padrón de Pensión 65 está programado para comenzar el 30 de noviembre de 2026. Por ello, ese sería el periodo en el que podría aplicarse el beneficio extraordinario si la propuesta recibe la aprobación correspondiente.

Antes de ello, el lunes 5 de octubre comenzará el pago del padrón setiembre-octubre para más de 824 mil usuarios, quienes recibirán todavía el monto regular de S/350.

El cronograma previsto para los últimos pagos del año es el siguiente:

Padrón V, setiembre-octubre: desde el 5 de octubre.

Padrón VI, noviembre-diciembre: desde el 30 de noviembre.

Crédito suplementario aún debe pasar por el Congreso

El incremento extraordinario forma parte de un proyecto de crédito suplementario presentado por el Ejecutivo para financiar distintas prioridades durante 2026, entre ellas acciones frente al fenómeno El Niño, seguridad ciudadana y programas sociales.