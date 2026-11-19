El Ministerio de Educación ( Minedu ) ha publicado los resultados iniciales del Concurso de Ascenso Docente 2026, facilitando a los maestros la evaluación de su rendimiento.

Los docentes que participaron en el Concurso de Ascenso Docente 2026 ya pueden conocer los resultados preliminares publicados por el Ministerio de Educación (Minedu). La entidad habilitó la plataforma oficial para que los postulantes verifiquen sus calificaciones y comprueben si lograron superar esta primera etapa. Este proceso representa una oportunidad para avanzar en la Carrera Pública Magisterial (CPM), acceder a mejores remuneraciones y continuar creciendo profesionalmente. Conoce dónde consultar tu puntaje, cuál es la nota mínima requerida y qué fechas debes tener en cuenta para las siguientes etapas del concurso.

Minedu publica LINK OFICIAL para consultar los resultados del Ascenso Docente 2026

Tras finalizar la primera evaluación del Concurso de Ascenso Docente 2026, el Ministerio de Educación dio a conocer los resultados preliminares para los profesores que buscan progresar dentro de la Carrera Pública Magisterial (CPM).

Los participantes pueden ingresar al portal institucional para revisar sus calificaciones y conocer cómo les fue en esta fase del proceso. La Dirección de Evaluación Docente (DIED) también dispone de una herramienta de consulta individual para que cada postulante pueda verificar su desempeño.

Para acceder a la información, los docentes deben ingresar al siguiente enlace:

LINK OFICIAL del Ascenso Docente 2026: Accede al siguiente ENLACE.

¿Cuál es el puntaje mínimo para aprobar el Ascenso Docente 2026 y cuándo salen los resultados finales?

De acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Educación, los postulantes deben conseguir una calificación mínima que varía entre los 54 y 69 puntos, según la escala correspondiente, considerando que la evaluación tiene un máximo de 90 puntos.

Quienes no alcancen el puntaje exigido no podrán continuar con las siguientes fases del concurso. En cambio, los profesores que cumplan con esta condición podrán avanzar a la etapa posterior del proceso de ascenso.

Respecto al calendario oficial, el Minedu estableció que los resultados preliminares de la etapa descentralizada se difundirán el 26 de enero de 2027. Después de esta publicación, los participantes tendrán un plazo para presentar sus reclamos, del 27 de enero al 4 de febrero.

La difusión de los resultados definitivos de esta etapa está programada para el 12 de febrero de 2027. Asimismo, durante ese mes se conocerá la relación de vacantes y los docentes que obtengan una plaza mediante las asignaciones regular y excepcional.

Finalmente, el ascenso conseguido por los profesores entrará en vigencia desde el 1 de marzo de 2027. Estas son las fechas contempladas en el cronograma del concurso: