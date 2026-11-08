¡URGENTE! Minedu oficializa EXPULSIÓN DE ESCOLARES tras acumular TRES SUSPENSIONES: conoce las NUEVAS REGLAS

El Gobierno ha ratificado nuevas normas escolares que contemplan matrícula condicional y sanciones por uso inadecuado de celulares.

El Gobierno ha oficializado nuevos Lineamientos para la gestión de la disciplina escolar, que establecen sanciones para estudiantes de colegios públicos y privados en todo el país. | Difusión

El Gobierno ha oficializado nuevos Lineamientos para la gestión de la disciplina escolar, que establecen sanciones para estudiantes de colegios públicos y privados en todo el país. | Difusión

El Ejecutivo promulgó los novedosos Lineamientos para gestionar la disciplina escolar en la Educación Básica, que pautan un sistema de infracciones y sanciones para los estudiantes de centros educativos públicos y privados a nivel nacional. Esta disposición fue sancionada por el Decreto Supremo N.° 021-2026-MINEDU, con fecha de publicación el 7 de noviembre en El Peruano.

Un cambio destacado es que el comportamiento estudiantil será calificado con una escala numérica de 0 a 20. Según el decreto, una nota por debajo de 11 se considerará no aprobatoria y deberá ir acompañada de una descripción cualitativa sobre la conducta.

Una calificación negativa en conducta puede derivar en consecuencias disciplinarias. Según el decreto, el director debe imponer una matrícula condicional si el estudiante muestra reiteración en faltas leves sin mejora, acumula dos suspensiones anuales, carece de apoyo familiar o tiene una nota global de conducta no aprobatoria.

La sanción más drástica es la expulsión permanente. Esta se aplicará si el alumno suma tres suspensiones en un año escolar, incurre en una falta muy grave, o mantiene una actitud constante a pesar de las intervenciones previas.

No obstante, ser expulsado no excluye al menor del sistema educativo. El colegio debe comunicar la decisión a los padres para asegurar su inscripción en otra institución. Si no se toman acciones, el director debe informar a la UGEL para garantizar la continuidad educativa del estudiante.

¿Qué actos se consideran faltas graves?

Los nuevos reglamentos categorizan las infracciones en leves, graves y muy graves, basado en el daño, las circunstancias y la repetición. Entre las graves está el uso de dispositivos electrónicos como celulares o tablets sin permiso del director o docente.

También se listan como graves las agresiones físicas sin lesiones, las agresiones psicológicas, el consumo de drogas, alcohol o tabaco, las llegadas tardías repetidas y acciones que vulneren la privacidad o dignidad de otros miembros de la comunidad escolar.

En el caso de las faltas muy graves, el reglamento incluye actos de odio, apología de la violencia, discriminación, conductas de connotación sexual, acoso o bullying que comprometan la integridad de la víctima.

Son también muy graves la extorsión, las apuestas ilegales, el tráfico de sustancias prohibidas, el uso de armas, la falsificación de documentos y la difusión de información privada sin autorización.

Suspensiones de hasta tres días

Las sanciones no son automáticas; se deben evaluar las circunstancias. Las autoridades educativas examinarán la edad, historia de conducta, repetición de la falta, contexto del incidente y la intención del estudiante de reparar el daño.

La suspensión temporal puede extenderse hasta tres días y aplicarse por tres faltas menores o por faltas graves. Los padres deben ser informados de cualquier suspensión.

Por faltas leves, los docentes pueden aplicar medidas como advertencias verbales, reparación del daño, restricciones temporales en espacios recreativos o actividades extracurriculares, y separación temporal del aula, siempre asegurando que el estudiante continúe con su educación.

Instituciones deberán actualizar sus reglamentos

Los lineamientos son de aplicación obligatoria para todas las instituciones de Educación Básica. Las escuelas cuentan con 15 días desde la entrada en vigor del decreto para incorporar los nuevos lineamientos en sus reglamentos. Para 2027, tendrán 60 días para adecuar y aprobar las reformas necesarias.

El decreto también dicta pautas sobre la presentación personal. Los centros públicos deben asegurar que los estudiantes mantengan buena higiene y usen el uniforme estipulado. Se restringe el uso de maquillaje, accesorios llamativos, tatuajes y cortes de cabello no permitidos durante el horario escolar.

No está permitido el castigo físico o humillante ni privar a los estudiantes de necesidades básicas como alimentos o tiempo de descanso. Tampoco se puede negar la entrada a la escuela por tardanzas o incumplimientos de normas de vestimenta.