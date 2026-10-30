SE CONFIRMA | Gobierno revela NUEVO SUELDO para maestros CONTRATADOS y NOMBRADOS 2026: escala de remuneraciones AQUÍ

El incremento salarial para los docentes ha sido ratificado por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante el Decreto Supremo N.º 232-2026-EF, publicado el 30 de octubre.

SE CONFIRMA | Gobierno revela NUEVO SUELDO para maestros CONTRATADOS y NOMBRADOS 2026: ESCALA de REMUNERACIÓNES AQUÍ | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

SE CONFIRMA | Gobierno revela NUEVO SUELDO para maestros CONTRATADOS y NOMBRADOS 2026: ESCALA de REMUNERACIÓNES AQUÍ | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¡Buenas noticias! El Ministerio de Economía y Finanzas ha establecido los nuevos salarios mensuales para el personal docente de universidades públicas según el Decreto Supremo N.º 232-2026-EF, divulgado el viernes 30 de octubre en el Diario Oficial El Peruano. La normativa determina las remuneraciones conforme a la categoría de cada docente, ya sea nombrado o contratado.

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Los nuevos sueldos afectan a los docentes ordinarios, incluidos aquellos en las categorías principal, asociado y auxiliar, así como a los profesores contratados de las universidades públicas. Es relevante señalar que estas medidas no aplican a personal en instituciones privadas.

El decreto está respaldado por la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 32732, que autoriza el incremento salarial en el contexto de la Ley Universitaria. El Ministerio de Educación aprobó esta propuesta normativa.

Decreto Supremo N.° 232-2026-EF publicado en el Diario el Peruano.

Nueva escala salarial para docentes nombrados en universidades

Categoría docente Régimen de Dedicación Remuneración mensual Principal A dedicación exclusiva

A tiempo completo S/.9 569, 82. Asociado A dedicación exclusiva

A tiempo completo S/ 6 520,50 Auxiliar A dedicación exclusiva

A tiempo completo S/ 5 933,00

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