SE CONFIRMA | Gobierno revela NUEVO SUELDO para maestros CONTRATADOS y NOMBRADOS 2026: escala de remuneraciones AQUÍ

SE CONFIRMA | Gobierno revela NUEVO SUELDO para maestros CONTRATADOS y NOMBRADOS 2026: escala de remuneraciones AQUÍÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Buenas noticias! El Ministerio de Economía y Finanzas ha establecido los nuevos salarios mensuales para el personal docente de universidades públicas según el Decreto Supremo N.º 232-2026-EF, divulgado el viernes 30 de octubre en el Diario Oficial El Peruano. La normativa determina las remuneraciones conforme a la categoría de cada docente, ya sea nombrado o contratado.
Incremento salarial para profesores universitarios: verifica los montos según tu categoría
Los nuevos sueldos afectan a los docentes ordinarios, incluidos aquellos en las categorías principal, asociado y auxiliar, así como a los profesores contratados de las universidades públicas. Es relevante señalar que estas medidas no aplican a personal en instituciones privadas.
El decreto está respaldado por la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 32732, que autoriza el incremento salarial en el contexto de la Ley Universitaria. El Ministerio de Educación aprobó esta propuesta normativa.
Nueva escala salarial para docentes nombrados en universidades
|Categoría docente
|Régimen de Dedicación
|Remuneración mensual
|Principal
|A dedicación exclusiva
A tiempo completo
|S/.9 569, 82.
|Asociado
|A dedicación exclusiva
A tiempo completo
|S/ 6 520,50
|Auxiliar
|A dedicación exclusiva
A tiempo completo
|S/ 5 933,00
Remuneraciones para docentes contratados en universidades
Por último, la nueva estructura salarial especifica los ingresos conforme a la categoría y dedicación para los docentes ordinarios, así como para los contratados. Según lo establecido, estos incrementos serán financiados a partir del presupuesto institucional de las universidades públicas.