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SE CONFIRMA | Gobierno revela NUEVO SUELDO para maestros CONTRATADOS y NOMBRADOS 2026: escala de remuneraciones AQUÍ

El incremento salarial para los docentes ha sido ratificado por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante el Decreto Supremo N.º 232-2026-EF, publicado el 30 de octubre.

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    ¡Buenas noticias! El Ministerio de Economía y Finanzas ha establecido los nuevos salarios mensuales para el personal docente de universidades públicas según el Decreto Supremo N.º 232-2026-EF, divulgado el viernes 30 de octubre en el Diario Oficial El Peruano. La normativa determina las remuneraciones conforme a la categoría de cada docente, ya sea nombrado o contratado.

    Incremento salarial para profesores universitarios: verifica los montos según tu categoría

    Los nuevos sueldos afectan a los docentes ordinarios, incluidos aquellos en las categorías principal, asociado y auxiliar, así como a los profesores contratados de las universidades públicas. Es relevante señalar que estas medidas no aplican a personal en instituciones privadas.

    El decreto está respaldado por la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 32732, que autoriza el incremento salarial en el contexto de la Ley Universitaria. El Ministerio de Educación aprobó esta propuesta normativa.

    Decreto Supremo N.° 232-2026-EF publicado en el Diario el Peruano.
    Decreto Supremo N.° 232-2026-EF publicado en el Diario el Peruano.

    Nueva escala salarial para docentes nombrados en universidades

    Categoría docenteRégimen de DedicaciónRemuneración mensual
    PrincipalA dedicación exclusiva
    A tiempo completo    		S/.9 569, 82.
    AsociadoA dedicación exclusiva
    A tiempo completo    		S/ 6 520,50
    AuxiliarA dedicación exclusiva
    A tiempo completo    		S/ 5 933,00

    Remuneraciones para docentes contratados en universidades

    Escala de pagos a profesores universitarios contratados.
    Escala de pagos a profesores universitarios contratados.

    Por último, la nueva estructura salarial especifica los ingresos conforme a la categoría y dedicación para los docentes ordinarios, así como para los contratados. Según lo establecido, estos incrementos serán financiados a partir del presupuesto institucional de las universidades públicas.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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