El corazón del peruano Pedro Silva dejó de latir por un momento pero no era su momento. Todo sucedió en el hospital Rebagliati.

Hombre ‘REVIVIÓ’ después de pasar varias horas fallecido: "Vi un poco del más allá" | Difusión

¿Un milagro? El hospital Rebagliati ha sido testigo de diferentes casos inimaginables que quedan para la posteridad. Una de esas historias, desafiantes para la medicina, es la de Pedro Silva López, un hombre de nacionalidad peruana que regresó a la vida después de varias horas.

¿Cuál es la historia de Pedro Silva López?

En el año 1961, Pedro Silva López llagó al hospital Edgardo Rebagliati Martins con dolores intensos de cabeza, por lo que le hicieron distintos exámenes. Al tener los resultados, los especialistas descubrieron que tenía un tumor cerebral, que necesitaba una operación.

Al pasar algunos días, y llegar el día de la operación, todos en el centro médico se quedaron sorprendidos, ya que el corazón de Silva López se detuvo por varias horas.

¿Qué hicieron los médicos para que Pedro Silva regrese a la vida?

Los especialistas Donald Morote y Gonzalo Zevallos aplicaron la reanimación cardiopulmonar (RCP) pero no tuvieron resultados. Tras la extrema situación, los médicos le abrieron su pecho e hicieron masajes cardíacos de manera directa al corazón por DOS HORAS.

Dicha intervención de emergencia tuvo buenos resultados y Pedro regreso a la vida. Cuando el ciudadano peruano despertó pudo contar qué es lo que había sentido en esas horas, en donde su corazón había dejado de latir.

En conversación con el diario El Comercio, Pedro Silva López dio las gracias a los doctores que le salvaron la vida y reveló que tuvo una visión del ‘más allá’.

Un insólito caso de los muchos que guarda uno de los hospitales más grandes de nuestro país, el nosocomio Edgardo Rebagliati Martins

