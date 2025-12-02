El 2026 llega con un enfoque en la belleza natural y sofisticada, donde el cabello deja de ser solo un cambio de look y se convierte en un aliado antiedad. Los tonos cálidos dominarán la escena, iluminando el rostro, suavizando facciones y revitalizando la melena. Con estos matices, lograrás un efecto rejuvenecedor inmediato, proyectando frescura y un estilo moderno que resta años de forma sutil y elegante.