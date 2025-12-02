7 tonos de pelo antiedad que estarán en tendencia en 2026 y te hacen lucir 10 años menosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El 2026 llega con un enfoque en la belleza natural y sofisticada, donde el cabello deja de ser solo un cambio de look y se convierte en un aliado antiedad. Los tonos cálidos dominarán la escena, iluminando el rostro, suavizando facciones y revitalizando la melena. Con estos matices, lograrás un efecto rejuvenecedor inmediato, proyectando frescura y un estilo moderno que resta años de forma sutil y elegante.
Colores de pelo antiedad que serán tendencia en 2026 para rejuvenecer con estilo
Los tonos que marcarán tendencia en 2026 destacan por sus matices cálidos, naturales y acabados luminosos que aportan frescura y vitalidad. Estas son algunas de las opciones que te ayudarán a lograr un look juvenil y sofisticado:
- Rubio mantequilla: Mucho más cálido y uniforme que el rubio tradicional, con reflejos cremosos que suavizan líneas de expresión, perfecto para un cambio sutil pero impactante.
- Castaño avellana: Un clásico renovado con matices dorados que iluminan sin perder profundidad, ideal para pieles morenas y para un look elegante y rejuvenecedor.
- Bronde champagne: Mezcla de rubio y castaño con ligeros matices plateados, que favorece todos los tonos de piel y, gracias a su brillo sedoso, ofrece un efecto rejuvenecedor inmediato.
- Cobre beige: La tendencia cobriza continúa en 2026 con tonos más suaves que aportan calidez, iluminan el rostro y suavizan la textura del cabello y la piel, restando años al instante.
- Chocolate con caramelo: Base chocolate profundo con destellos caramelo que crean contraste y dimensión, logrando volumen y un efecto lifting natural mediante técnicas como balayage o babylights.
- Rubio arena: Rubios claros con matices suaves que iluminan la melena, neutralizan rojeces de la piel y rejuvenecen los rasgos sin llegar a un tono platinado.
- Espresso suave: Para cabellos oscuros, este tono incorpora reflejos marrón cálidos que suavizan los rasgos, aportan sofisticación y un efecto rejuvenecedor natural.