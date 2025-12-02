Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Temblor en Perú hoy, martes 2 de diciembre de 2025: horario y epicentro del último sismo, según el IGP

7 tonos de pelo antiedad que estarán en tendencia en 2026 y te hacen lucir 10 años menos

En 2026, los tonos de pelo no solo marcan tendencia, también iluminan el rostro y suavizan rasgos, logrando un look más fresco y juvenil.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    7 tonos de pelo antiedad que estarán en tendencia en 2026 y te hacen lucir 10 años menos
    7 tonos de pelo antiedad que estarán de moda en 2026 porque rejuvenecen hasta 10 año. | Composición Wapa | Pinterest
    7 tonos de pelo antiedad que estarán en tendencia en 2026 y te hacen lucir 10 años menos

    El 2026 llega con un enfoque en la belleza natural y sofisticada, donde el cabello deja de ser solo un cambio de look y se convierte en un aliado antiedad. Los tonos cálidos dominarán la escena, iluminando el rostro, suavizando facciones y revitalizando la melena. Con estos matices, lograrás un efecto rejuvenecedor inmediato, proyectando frescura y un estilo moderno que resta años de forma sutil y elegante.

    wapa.pe

    LEER MÁS: 8 tintes de tendencia que resaltan al máximo la belleza de tus ojos marrón oscuro

    Colores de pelo antiedad que serán tendencia en 2026 para rejuvenecer con estilo

    Los tonos que marcarán tendencia en 2026 destacan por sus matices cálidos, naturales y acabados luminosos que aportan frescura y vitalidad. Estas son algunas de las opciones que te ayudarán a lograr un look juvenil y sofisticado:

    • Rubio mantequilla: Mucho más cálido y uniforme que el rubio tradicional, con reflejos cremosos que suavizan líneas de expresión, perfecto para un cambio sutil pero impactante.
    • Castaño avellana: Un clásico renovado con matices dorados que iluminan sin perder profundidad, ideal para pieles morenas y para un look elegante y rejuvenecedor.
    • Bronde champagne: Mezcla de rubio y castaño con ligeros matices plateados, que favorece todos los tonos de piel y, gracias a su brillo sedoso, ofrece un efecto rejuvenecedor inmediato.
    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: ¿Quieres ojos más grandes? Elige este color de sombras y luce una mirada impactante

    • Cobre beige: La tendencia cobriza continúa en 2026 con tonos más suaves que aportan calidez, iluminan el rostro y suavizan la textura del cabello y la piel, restando años al instante.
    • Chocolate con caramelo: Base chocolate profundo con destellos caramelo que crean contraste y dimensión, logrando volumen y un efecto lifting natural mediante técnicas como balayage o babylights.
    • Rubio arena: Rubios claros con matices suaves que iluminan la melena, neutralizan rojeces de la piel y rejuvenecen los rasgos sin llegar a un tono platinado.
    • Espresso suave: Para cabellos oscuros, este tono incorpora reflejos marrón cálidos que suavizan los rasgos, aportan sofisticación y un efecto rejuvenecedor natural.
    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    7 tonos de pelo antiedad que estarán en tendencia en 2026 y te hacen lucir 10 años menos
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Ivana Yturbe y Pamela López arrasan con impolutos atuendos soft chic que elevan la sofisticación

    Laura Spoya conquista miradas en festival de Colombia con su imponente look de cuero con cordones

    Mira cómo luce Zully sin maquillaje tras revelar su truco de belleza con jabón

    Ethel Pozo aparece en vivo con un look negro tras la reciente salida del productor ‘Papá Armando’

    Alfombra roja de los Premios Grammy 2023: Top 5 de los mejores looks invadidos de glamour

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;