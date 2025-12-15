Karol G cierra el 2025 en Hawái con un look juvenil y fresco, cortándose el cabello y disfrutando vacaciones con familia y amigos.

Karol G sorprende desde Hawái con un nuevo look y una actitud renovada. | Composición Wapa | Instagram

El reciente cambio de imagen de Karol G ha sorprendido a sus seguidores: la cantante colombiana optó por un corte a la altura del cuello, explicando que es parte de un cuidado para la salud y crecimiento de su cabello.

La transformación se compartió en Instagram mientras disfruta de un viaje rodeada de playas y naturaleza, mostrando tranquilidad y bienestar. Además, algunos especulan que este cambio de look también refleja un distanciamiento de Feid, en medio de rumores sobre su relación.

Karol G sorprende con un radical cambio de look para cerrar el 2025

Durante sus vacaciones en Hawái, la cantante de "Mi ex tenía razón" decidió cortarse el cabello ella misma. En sus historias de Instagram, mostró el momento con total naturalidad, dejando mechones sobre el lavamanos junto al mensaje: “Me corté el pelo yo misma… aprovechando la temporada pa’ que me crezca bien sanito”.

El resultado es un look más corto, relajado y juvenil, con su melena a la altura del cuello que realza sus rasgos. Como era de esperar, los fans llenaron las redes de comentarios: unos celebraron su valentía, otros afirmaron que está “cerrando ciclos”, y varios comentaron que “Karol luce más feliz y luminosa que nunca”.

¿Cómo se llama el corte de cabello de Karol G?

Karol G impactó a sus seguidores con un renovado estilo: un bob cut, corte que se mantiene como una de las tendencias más populares del momento. Este estilo se caracteriza por dejar el cabello a la altura del cuello o ligeramente más arriba, ofreciendo un look fresco, juvenil y fácil de llevar.

Además de modernizar su imagen, el bob cut resalta los rasgos del rostro y permite versatilidad en peinados, desde liso hasta ondas suaves. La cantante demuestra así su capacidad para reinventarse, combinando moda y funcionalidad, mientras sigue marcando tendencia con cada cambio estético.

