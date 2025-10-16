¡Un ángel latino! Karol G deslumbra en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 con un look rojo ardiente

Karol G se roba el show en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 con un look rojo espectacular y un poderoso mensaje: “Latina Foreva”.

Karol G deslumbró como ángel en el desfile de Victoria´s Secret. | Composición Wapa.

La cantante colombiana Karol G volvió a hacer historia, esta vez fuera de los escenarios musicales. La artista se robó todas las miradas durante el regreso del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, celebrado en el Brooklyn Navy Yard de Nueva York, donde impactó con un atuendo rojo intenso que la consagró como el nuevo “ángel latino” de la marca.

En el video compartido por Victoria’s Secret, se observa a la intérprete de “Mi ex tenía razón” caminando con total seguridad sobre la pasarela, mientras el público gritaba emocionado su nombre.

El outfit, diseñado especialmente para ella, combinó alas de plumas rojas, transparencias y detalles brillantes, reflejando su esencia audaz y empoderada.

“Oficialmente un angelito de Victoria’s Secret… Latina foreva”, escribió la cantante en Instagram, acompañando el post con imágenes de su paso por el desfile.

La presentación de la ‘Bichota’ fue recibida con una ovación, marcando uno de los momentos más comentados del evento.

Karol G arrasa en la pasarela y canta “Yvonny Bonita” y “Latina Foreva”

Además de brillar con su presencia, Karol G encendió el escenario interpretando dos de sus más recientes éxitos: “Yvonny Bonita” y “Latina Foreva”, temas pertenecientes a su álbum Tropicoqueta.

Durante el segmento “Hot Pursuit”, liderado por Bella Hadid, la cantante de 34 años apareció con un vestido rojo con brillos y cristales, deslumbrando al público mientras entonaba las primeras estrofas de su tema.

El show culminó con la palabra “Latina” proyectada en letras gigantes sobre el escenario, un guiño al orgullo cultural que la artista siempre promueve.

En su segunda canción, “Latina Foreva”, Karol estuvo acompañada por un grupo de mujeres que representaban diversos países de América Latina, convirtiendo su actuación en un homenaje al empoderamiento femenino y la diversidad.

Con esta aparición, Karol G se consolida como un personaje global que va más allá de la música y que conquista también el mundo de la moda.

Estos son los artistas que se presentaron en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

El famoso Victoria’s Secret Fashion Show 2025 combinó varios géneros musicales. Estos son los artistas que se presentaron:

Karol G: cantante colombiana que hace poco ha lanzado su álbum Tropicoqueta

Madison Beer: estrella pop en ascenso

Missy Elliott: rapera y cantante norteamericana

TWICE: famoso grupo femenino de K-pop

Conoce a los ángeles del Victoria´s Secret Fashion Show 2025

Ellas son las famosas modelos que pisaron con fuerza la famosa pasarela de la marca. Entre las Victoria’s Angels más reconocidas se presentaron laS brasileras Alessandra Ambrosio y Adriana Lima; también Barbara Palvin y Gigi Hadid.

Sin embargo, Colombia no solo estará presente con Karol G como artista, también con la modelo Valentina Castro, quien será la primera modelo colombiana en el runway más icónico.