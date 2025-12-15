Wapa.pe
La radical transformación de Sandra Arana: De 'chica terremoto' a desaparecer de Perú

Lucecita Ceballos reveló el verdadero MOTIVO de su separación de 30 años con empresario peruano: "Desapareció siete meses"

Lucecita Ceballos reveló el motivo que marcó el final de su matrimonio con Rony Ríos, iniciado cuando ella tenía 18 años.

    Lucecita Ceballos reveló el verdadero MOTIVO de su separación de 30 años con empresario peruano: "Desapareció siete meses"
    La última participación de Lucecita fue como de Kimberly en 'Al fondo hay sitio'. | Composición Wapa
    Lucecita Ceballos reveló el verdadero MOTIVO de su separación de 30 años con empresario peruano: “Desapareció siete meses”

    Lucecita Ceballos rompió su silencio y decidió contar, por primera vez, qué fue lo que realmente marcó el quiebre definitivo de su matrimonio con el empresario peruano Rony Ríos, una relación que se extendió por tres décadas. Lejos de hablar de un conflicto puntual, la exvedette explicó que el desgaste fue progresivo y tuvo como eje central la distancia emocional y física que se fue instalando con el paso del tiempo.

    Según relató, hubo un periodo prolongado en el que la comunicación prácticamente se diluyó, situación que la llevó a tomar una decisión sin retorno. “Hace poco, cuando salí a decir que estábamos separados, estuvo seis-siete meses sin venir y la comunicación era cada vez menos, entonces yo di por terminada la relación. Él no lo sabía”, confesó en declaraciones brindadas a Trome.

    wapa.pe

    Lucecita expone a empresario y afirma que las cosas nunca fueron recíprocas

    Más allá de la distancia, Lucecita fue clara al señalar que la relación dejó de ser equilibrada desde hace tiempo. La conductora explicó que no sentía una entrega mutua y que esa falta de reciprocidad terminó debilitando el vínculo que habían construido durante años.

    “Las cosas son complejas y siempre hay detonantes para tomar decisiones, pero no necesariamente lo puedes contar, porque es eso, es que cada relación es única, es diferente, cada uno tiene sus cosas, hay diferencias (…) En los matrimonios creo que el amor es un poco intercambio de intereses. Suena frío, pero es así. Fue eso y cositas que no puedo revelar que fueron desgastando la relación”, expresó.

    Cabe recordar que Lucecita inició su historia de amor con Rony Ríos cuando tenía apenas 18 años, mientras que él era 15 años mayor, una diferencia que con el tiempo también marcó etapas distintas dentro de la relación.

    ¿Lucecita todavía ama a Rony Ríos?

    Cuando fue consultada sobre si aún existe amor hacia su expareja, la respuesta de Lucecita fue contundente y serena. Evitó entrar en terrenos sentimentales y dejó claro cuáles son hoy sus verdaderas prioridades.

    wapa.pe

    “Yo a estas alturas, creo que el único amor que tengo es a Dios y a los hijos porque es desinteresado, no esperas reciprocidad”, afirmó. Pese a la separación, remarcó que el vínculo con Rony Ríos se mantiene en buenos términos por el bienestar de sus hijos. “Lo bueno es que quedamos en buenos términos por nuestros hijos”, concluyó, dejando en claro que el respeto prevalece pese al final de la relación.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lucecita Ceballos reveló el verdadero MOTIVO de su separación de 30 años con empresario peruano: “Desapareció siete meses”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

