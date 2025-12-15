Tilsa Lozano sorprende al confesar que aún 'AMA' a Miguelón: “Es mi familia para toda la vida”

Tilsa no dudó en revelar el gran amor que le tiene al padre de sus hijos. | Composición Wapa

Tilsa no dudó en revelar el gran amor que le tiene al padre de sus hijos. | Composición Wapa

¡Impactante confesión! Tilsa Lozano volvió a sacudir la televisión peruana durante su participación en El Valor de la Verdad. Desde el icónico sillón rojo, la conductora respondió sin titubeos a la pregunta 21: “¿Amas a ‘Miguelón’?”. Su respuesta fue un rotundo sí, decisión que no solo le permitió llevarse los 50 mil soles, sino que dejó a todos en shock.

La reacción en el set fue inmediata. Beto Ortiz no dudó en repreguntar al notar la implicancia de sus palabras y lanzó: “Ósea que estando casada con Jackson, seguías amando a ‘Miguelón’”. Tilsa, lejos de retroceder, intentó matizar su respuesta en pleno programa con un: “Bueno, es que lo amo de una manera…”, frase que dejó más dudas que certezas y marcó el cierre abrupto del espacio televisivo.

Ya fuera de cámaras, la exmodelo decidió profundizar en lo que realmente quiso decir, aclarando el vínculo que mantiene con el padre de sus hijos. “Bueno, es el papá de mis hijos, cómo no lo voy a amar. Tenemos una hermosa relación. Yo siempre lo he dicho, Miguel siempre va a ser mi familia para toda la vida. Él sabe que yo lo quiero y siempre que hablamos nos decimos lo mucho que nos queremos y respetamos sobre todo como padres. Lo amo”, explicó, dejando en claro que se trata de un amor familiar y permanente.

Tilsa Lozano seguía cuidando a Miguel

Durante la conversación con Beto Ortiz, Tilsa Lozano también reveló un detalle que sorprendió aún más al público. Confesó que, en más de una ocasión, le hacía llegar comida a Miguel Hidalgo cuando sabía que nadie había cocinado para él, todo de manera discreta y sin que Jackson Mora se enterara.