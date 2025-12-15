Tilsa Lozano sorprende al confesar que aún 'AMA' a Miguelón: “Es mi familia para toda la vida”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Impactante confesión! Tilsa Lozano volvió a sacudir la televisión peruana durante su participación en El Valor de la Verdad. Desde el icónico sillón rojo, la conductora respondió sin titubeos a la pregunta 21: “¿Amas a ‘Miguelón’?”. Su respuesta fue un rotundo sí, decisión que no solo le permitió llevarse los 50 mil soles, sino que dejó a todos en shock.
LEE MÁS: Tepha Loza rompe el silencio y hace desgarradora confesión tras el llanto de Melissa Loza en TV
La reacción en el set fue inmediata. Beto Ortiz no dudó en repreguntar al notar la implicancia de sus palabras y lanzó: “Ósea que estando casada con Jackson, seguías amando a ‘Miguelón’”. Tilsa, lejos de retroceder, intentó matizar su respuesta en pleno programa con un: “Bueno, es que lo amo de una manera…”, frase que dejó más dudas que certezas y marcó el cierre abrupto del espacio televisivo.
Ya fuera de cámaras, la exmodelo decidió profundizar en lo que realmente quiso decir, aclarando el vínculo que mantiene con el padre de sus hijos. “Bueno, es el papá de mis hijos, cómo no lo voy a amar. Tenemos una hermosa relación. Yo siempre lo he dicho, Miguel siempre va a ser mi familia para toda la vida. Él sabe que yo lo quiero y siempre que hablamos nos decimos lo mucho que nos queremos y respetamos sobre todo como padres. Lo amo”, explicó, dejando en claro que se trata de un amor familiar y permanente.
Tilsa Lozano seguía cuidando a Miguel
Durante la conversación con Beto Ortiz, Tilsa Lozano también reveló un detalle que sorprendió aún más al público. Confesó que, en más de una ocasión, le hacía llegar comida a Miguel Hidalgo cuando sabía que nadie había cocinado para él, todo de manera discreta y sin que Jackson Mora se enterara.
NO TE PIERDAS: Darinka Ramírez celebra el cumpleaños de su hija con GRAN fiesta SIN FARFÁN y lanza canción en su honor: "Eres mi fuerza"
La conductora justificó este gesto señalando que para ella negar un plato de comida no es opción. Según contó, evitaba comentarlo con su entonces esposo debido a los celos que este sentía hacia el padre de sus hijos, lo que convirtió este acto cotidiano en un secreto que ahora salió a la luz y avivó aún más la polémica.